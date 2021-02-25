Büyükşehir’den KOÜ’ye 2 Elektrikli Ambulans Aracı

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yatarak tedavi gören hastalar için talep ettiği Elektrikli Ambulanslar Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılandı

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin talebi Kocaeli Büyükşehir Belediyesince geri çevrilmedi. Hastane kampüs alanında hasta naklini kolaylaştırmak için elektrikli ambulans aracı alındı.

2 ADET ELEKTRİKLİ AMBULANS

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kampüs alanında hasta nakil işlemini kolaylaştırmak, yatarak tedavi görmekte olan engelli ve yaşlı hastaların hastane içi ambulans tipi taşınma araçlarıyla nakil hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden talepte bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 2 adet elektrikli ambulans aracı alındı.

SEDYELİ VE PRATİK ARAÇ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca alınan Ambulans aracı, elektrikli. Hastanelerde hasta taşıma amaçlı kullanılan akülü ambulansta şoför ve refakatçi koltuğu ile 1 adet sedye bulunuyor. Elektrikli hasta taşıma aracı ile sessiz ve sarsıntısız hasta taşıması yapılabiliyor. Aracın içinde bulunan profesyonel hasta taşıma sedyesi sayesinde görevli personel işini yük taşımadan gerçekleştirebiliyor.

ÜNİVERSİTEYE TESLİM EDİLDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca alınan 2 adet elektrikli ambulans aracı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi. Pratik kullanıma sahip Elektrikli Ambulanslar hastane içinde kullanılmaya başlandı.

“BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Golf Ambulans araçlarının hastane için önemli olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk; “Kampüs alanında hasta nakil işlemini kolaylaştırmak, yatarak tedavi görmekte olan engelli ve yaşlı hastaların hastane içi ambulans tipi taşınma araçlarıyla nakil hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden talepte bulunduk. Bu talep kısa sürede Belediyemizce karşılandı. Elektrikli Ambulans araçları hastane içerisinde kullanılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesine bu araçlar için teşekkür ediyoruz” dedi.















