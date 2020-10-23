Büyükşehir’den KPSS İçin Ek Seferler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 25 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda; 14, 190, 210, 435, 530, 630, 650, 710 ve 755 numaralı hatlarda ek seferler uygulanacak. Ayr ıca 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645 ve 650 No’lu hatlar da Pazar günü saat 14.00’a kadar Umuttepe’ye çıkacak.

YOĞUNLUĞA GÖRE EK SEFERLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 25 Ekim 2020 Pazar günü KPSS’ye (Ön Lisans Sınavı) girecek adayların geç kalmadan rahat ve güvenilir bir şekilde sınav yerlerine ulaşması için ek seferler düzenliyor. Bu kapsamda 14, 210, 630 ve 650 numaralı hat saat 08.00’da, 190 ve 710 numaralı hat 07.45’te, 435 ve 530 numaralı hatlar 07.00’da ve 755 numaralı hat 07.30’da kalkacak şekilde seferler düzenlendi.

DENETİM EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı denetim birimleri görev başında olacak. Özel halk otobüsleri de KPSS sınav saatlerinde yoğunluğa göre ilave seferler yapacak. Ayrıca 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645 ve 650 No’lu hatlar da Pazar günü saat 14.00’a kadar Umuttepe’ye çıkarak KPSS’ye girecek vatandaşlara hizmet verecek.

