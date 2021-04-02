Büyükşehir’den Kurban Kesim Elemanı Kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim elemanı sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşların Kurban Bayramı öncesine kadar hazır olmaları için eğitim vermeye başladı.

ÜÇ DÖNEM OLARAK DÜZENLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Kurban Kesim Elemanı Kursu açtı. Kurban Bayramı’nda; sağlıklı kesim yapılabilmesi, etlerin doğru şekilde parçalanması ve sonrasında sağlıklı şartlarda saklanabilmesi amacıyla düzenlenen Kurban Kesim Elemanı Kursu ile vatandaşlar bayrama kadar gerekli eğitimleri almış olacak. KO-MEK ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen kurslar, pandemi kurallarına ve hijyen şartlarına dikkat edilerek, hijyenik ve teknoloji yönünden tam donanımlı İzmit Mezbahası’nda düzenleniyor. 23-25.03.2021 / 30.03.2021-01.04.2021/ 06-08.04.2021 olarak üç dönem halinde düzenlenen kurslara toplamda 45 kişi katılacak.

EĞİTİMLER MODERN MEZBAHADA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Toplam 20 ders saatinden oluşan kurs programı; “İş Sağlığı Ve Güvenliği”, “Kurban Kesmenin İslamiyet’teki Yeri ve Önemi” ve “Kurban Kesim İşlemi” modüllerinden meydana geliyor. KO-MEK kursiyerlerine veteriner hekimler tarafından teorik bilgilerin verilmesinin yanı sıra pratik uygulamalar da işinin ehli Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kesim personeli tarafından yaptırılıyor. Bu eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası’nda gerçekleştiriliyor.

İSLAMİ USÛLLERE GÖRE KESİM İÇİN DETAYLI EĞİTİM

Kurban Kesim Elemanı Kursu Programını bitiren bireylerin; kurbanın İslamiyet’teki önemi ve dini dayanakları, vekâlet alma, tekbir getirme, kurban keserken okunması gereken dualar ve İslami usullere göre kurbanı kesme, yüzme ve parçalama konularında bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanıyor.

SERTİFİKALI EĞİTİM

Bugüne kadar binlerce kursiyerin yararlandığı Kurban Kesim Elemanı Kursu sayesinde, vatandaşlarımız kurbanlarının İslami usullere göre ve sağlık kurallarına uygun ortamlarda kesilmesinin gönül rahatlığını yaşıyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.























