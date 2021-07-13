banner635
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir'den kurban sırası çağrısı

Büyükşehir’den yapılan açıklamada kurban kesimi için ücretlerin yatırılması ve makbuzun ulaştırılması için son tarihin 18 Temmuz Pazar günü olduğu vurgulandı.

Büyükşehir'den kurban sırası çağrısı

13 Temmuz 2021 Salı 10:15

 Kurbanlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahada kestirmek isteyen vatandaşlar için son çağrı yapıldı. Kurban sırası alan vatandaşların kesim ücretini yatırmaları ve makbuzları en geç 18 Temmuz Pazar günü saat 15.00’a kadar ulaştırması gerektiği bildirildi.

 

MAKBUZLAR PAZAR GÜNÜ 15.00’A KADAR ULAŞTIRILMALI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kurban ücretlerini ödeyip, makbuzlarını ulaştıran vatandaşlarımızın kalıcı sıraları oluşturulmuştur. Listesi yenilenen kurban sıraları verilmeye devam etmektedir. Kurbanlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbahasında kestirmek isteyen vatandaşlarımız, kesim ücretlerini TR49 0001 5001 5800 7293 4061 68 iban veya 00158007293406168 hesap numarasına yatırmalıdır. Ücretlerini yatıran vatandaşlarımızın makbuzlarını 18 Temmuz Pazar günü saat 15:00’a kadar 0530 432 21 85 telefon numarasına WhatsApp veya BİP üzerinden ulaştırmalarını rica ederiz”








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları Bayrama mutlu girdi Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları Bayrama...
Ellerimde Güç Var Projesi'nde teorik eğitimler tamamlandı Ellerimde Güç Var Projesi'nde teorik eğitimler...
Dilovası’nda yollar bakımdan geçiyor! Dilovası’nda yollar bakımdan geçiyor!
Gebze'nin dört bir yanında altyapı çalışmaları sürüyor Gebze'nin dört bir yanında altyapı çalışmaları...
BAŞKAN KOCAMAN HAFTA SONU 21 CEMİYETE KATILDI BAŞKAN KOCAMAN HAFTA SONU 21 CEMİYETE KATILDI
KARTEPE’DEN ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE ÖNLEM KARTEPE’DEN ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları Bayrama...
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark A.Ş. ve Belde A.Ş. çalışanları Kurban Bayramı öncesi...

Haberi Oku