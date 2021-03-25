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Büyükşehir’den mahallelere hizmet seferberliği

Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki muhtarlık hizmet binalarının, camilerin ve vatandaşların ortak kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor

Büyükşehir'den mahallelere hizmet seferberliği

25 Mart 2021 Perşembe 09:39

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce, muhtarların, “Muhtar Aktif Etkin Çözüm” sistemi üzerinden gönderdiği talepler değerlendirmeye alınarak, ortak kullanım alanlarının onarımı yapılıyor, malzeme yardımında bulunuluyor. İşçiliği ise vatandaşlar tarafından imece usulü ile yapılıyor.

 

BÜYÜKŞEHİR, MUHTARLARIN HİZMETİNDE

Büyükşehir Belediyesince, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının yeniden yapımı ve tadilatı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. İşçilik ise imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara da destek veriliyor.

 

MUHTARLIK BİNASI, DÜĞÜN SALONU…

Bu kapsamda Kandıra Ballar Mahallesi’nde her türlü etkinlik ve cemiyetlerde kullanılmak üzere 450 metrekare alana sahip yeni düğün salonu tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Bozburun Mahallesi’nde ise muhtarlık binası, çatısı, çevre çiti, çeşitli tadilat işleri ve çevre düzenlemesi ile boyası tamamlanarak, daha kullanışlı ve modern bir hale getirildi. Ayrıca merkez camisi bahçesinin iki girişine de yeni ferforje kapı takıldı.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Duraçali Mahallesi’nde bulunan mahalle konağının ise dış cephe sıva tadilatı yapıldı, binanın altında bulunan tuvalet ve şadırvan tamamen yenilendi. Ön cephesine sundurma yapılan ve dış cephe boyası tamamlanan konak, modern bir görünüme kavuşturuldu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve belediye yetkililerine teşekkür etti.






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