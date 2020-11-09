banner549
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den MARKA işbirliğiyle eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım planlama personeline yönelik “Karayolu ve Raylı Sistem Güzergâh Projeleri Tasarım Yazılımı Eğitimi” verdi.

Büyükşehir'den MARKA işbirliğiyle eğitim

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:09

Personellerin niteliğini arttırmak için hizmet içi eğitimler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle eğitim düzenledi. Bu kapsamda Ulaşım planlama personeline yönelik “Karayolu ve Raylı Sistem Güzergâh Projeleri Tasarım Yazılımı Eğitimi” verildi.

 

7 GÜN SÜRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı teknik destek programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle ulaşım planlama personeli için “Karayolu ve Raylı Sistem Güzergâh Projeleri Tasarım Yazılımı Eğitimi” düzenledi. Eğitim Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığında görev yapan ulaşım planlama personelinin katılımıyla 7 gün sürdü.

 

ULAŞIM PLANLAMA PERSONELİ

“Arazi Modelleme, Genel Ayarlar, Kavşak, Yatay Güzergâh Tanımı, Demiryolu Modelleme, Makas Tanımları, Yol Modellemesi” gibi konulara yer verilen eğitim İnşaat Mühendisi Murat Özmen tarafından verildi. Eğitimle Yüksek kalitede ulaşım, arazi ve çevre geliştirme mühendislik projelerinin üretilmesi ve tasarımı, analiz ve uygulama değişiklikleri süresini otomatikleştirerek en aza indirmek ve iş akışının kesintisiz hale gelmesi amaçlanıyor.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gelecek Gebze'de Pazar Mesaisi Devam Ediyor Gelecek Gebze'de Pazar Mesaisi Devam Ediyor
Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Yıldırım Beyazıt’ta bayrak törenine Katıldı Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Yıldırım...
Çayırova’da vatandaşın talebi 1 haftada yerine getirildi Çayırova’da vatandaşın talebi 1 haftada yerine...
Darıca Belediyesi’nin araç parkı genişliyor Darıca Belediyesi’nin araç parkı genişliyor
Başkan Büyükakın: Atatürk’ü bugün daha iyi anlıyor ve saygıyla anıyoruz Başkan Büyükakın: Atatürk’ü bugün daha iyi...
Başkan Büyükgöz’ün 10 Kasım Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 10 Kasım Mesajı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gelecek Gebze'de Pazar Mesaisi Devam Ediyor
Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Müslüm Osmanoğlu, hafta sonu demeden çalışmaya vatandaşların ve...

Haberi Oku