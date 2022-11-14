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Büyükşehir’den Mühendis Adaylarına Destek

Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri'nde öğrenim gören kılavuz gençlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin teknoloji atölyelerin kapıları açıldı.

Büyükşehir'den Mühendis Adaylarına Destek

14 Kasım 2022 Pazartesi 14:19


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, hafta sonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Gençlik Teknoloji Takımlarının faaliyetlerini sürdürdüğü teknoloji atölyelerine ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin destek olduğu, geleceğin mühendis adayı üniversite öğrencilerine yapılan ziyarette Büyükşehir Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım teknoloji atölyeleri, Girişimcilik Merkezi ve 3D Yazıcı Merkezi hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık’a bilgi verdi. Vinsan bölgesindeki atölye binasına giden Aydınlık, işçi tulumu giyerek çalışan tüm öğrenci kulüplerini ziyaret etti ve birlikte kaynak yaparak çalışmalara katıldı.

 

GENÇLERE SÜRPRİZ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın gençlere yönelik önemli çalışmalarından biri olan Teknoloji Takımları Atölyeleri sayesinde; mühendis adaylarına atölye binası, 3D yazıcılar, lojistik, altyapı, malzeme tedariği ve ulaşım desteği verilerek çok sayıda yüksek bütçeli teknoloji projeleri hayata geçiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak için farklı zamanlarda aktiviteler yaparak, aynı zamanda gençlerin vakitlerini eğlenceli bir şekilde geçirmelerine olanak sağlıyor.

 

BİRLİKTE KAYNAK YAPTILAR

3D Yazıcı ve Girişimcilik Merkezi ile 14 atölyeyi tek tek gezen Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, 29 takımla bir araya geldi. Takımların çalışmaları hakkında bilgi alan Aydınlık, gençlerden gelen talep, öneri ve istekleri de dinledi. Daha sonra işçi tulumu giyen Aydınlık, KOÜ Türkmekatronik Elektromobil Takımı ile birlikte kaynak yaparak çalışmalara katıldı.

 

ÖĞRENCİLER ÇOK MUTLU

Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri'nde öğrenim gören ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin atölyelerinde 24 saat esasıyla çalışmalarına devam eden genç mühendis adayları gerçekleşen sürpriz ziyaret karşısında çok mutlu olduklarını dile getirdi. Program toplu yemekten sonra sona erdi.







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