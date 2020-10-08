Büyükşehir’den Öğrencilere Müjde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için hazırladığı 27 destek noktasını hizmete başlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitime ve öğrencilere yönelik projelerini ve desteklerini sürdürüyor. Eğitimlerin uzaktan yapıldığı bu günlerde öğrencilerin yine yanında olan Büyükşehir Belediyesi şimdi de evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencilere, destek noktalarını hayata geçirdi. Türkiye’de büyükşehirler arasında ilk olan hizmet ile 27 destek noktasında her gün ortalama bin öğrenci derslerini takip edebilecek.

EĞİTİME DESTEĞE DEVAM

EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgını sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanları kapsıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de eğitime destek olmak amacı ile bu destek noktalarına yenilerini ekledi.

MİLLİ EĞİTİM İLE PROTOKOL YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bilgevleri ve Akademi Liseler, EBA destek noktası olarak hizmet vermeye başladı. Kocaeli Büyükşehir, böylece Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri arasında EBA desteği sağlayan ilk belediye oldu.

27 DESTEK NOKTASI

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Akademi Lise ve Bilgievlerinde hazırlanan EBA Destek Noktaları’ndan günlük bin öğrenci yararlanabilecek. 27 destek noktasında gruplar halinde öğrenciler derslerini takip edebilecek. Destek noktalarında 423 bilgisayar ve her türlü ekipman öğrencilerin hizmetinde olacak.

27 BİN AİLEYE ÜCRETSİZ İNTERNET

Büyükşehir Belediyesi ayrıca ücretsiz internet hizmeti de sağlıyor. Uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi 27 bin aileye, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı süresince ücretsiz internet hizmeti veren Büyükşehir, öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edecek.

PANDEMİ KURALLARI ÜST SEVİYEDE OLACAK

Destek noktalarında pandemi kuralları üst seviyede olacak. Bilgisayarlar arası mesafe, ekipmanların ve mekanın temizliği rutin olarak sağlanacak. Öğrencilerin gelişlerinde ateşleri ölçülecek ve sosyal mesafenin uygulanmasına özel önlem alınacak.

BİLGİEVİ VE AKADEMİ LİSE

1 Başiskele Başiskele Yuvacık Bilgievi

2 Başiskele Başiskele İbn-i Sina Bilgievi

3 Darıca Darıca Kazım Karabekir Bilgievi

4 Derince Derince Mehmet Akif Ersoy Bilgievi

5 Derince Derince Ertuğrul Gazi Bilgievi

6 Derince Derince Yunus Emre Akademi Lise

7 Dilovası Dilovası Mimar Sinan Bilgievi

8 Dilovası Dilovası Sezai Karakoç Bilgievi

9 Dilovası Selahaddin Eyyubi Akademi Lise

10 Gebze Gebze Hüma Hatun Bilgievi

11 Gebze Gebze Kılavuz Gençlik Bilgievi

12 Kılavuz Gençlik Merkezi Akademi Lise

13 Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi

14 Gölcük Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise

15 İzmit İzmit Maria Anne Bilgievi

16 İzmit İzmit Akçakoca Bilgievi

17 İzmit İzmit Serdar Bilgievi

18 İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise

19 İzmit İzmit Dr Sadık Ahmet Akademi Lise

20 Kandıra Hayme Ana Bilgievi

21 Kandıra Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise

22 Karamürsel Karamürsel Alp Bilgievi

23 Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise

24 Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise

25 Kartepe Kartepe Piri Reis Bilgievi

26 Körfez Körfez Fatih Sultan Mehmet Bilgievi

27 Körfez FSM Gençlik Merkezi Akademi Lise









