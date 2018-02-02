banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den Okullara Hijyen Bakımı

Büyükşehir Belediyesi Yarıyıl Tatilinde okul binalarının temiz ve sağlıklı bir çevreye sahip olması için ilaçlama çalışması yapıyor

Büyükşehir'den Okullara Hijyen Bakımı

02 Şubat 2018 Cuma 11:14

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla kent genelindeki okullara ilaçlama ve bakım çalışması yürütüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, 15 ekiple vektör mücadelesi verilen bölgelerdeki tüm okullarda uygulanıyor.    

 15 EKİPLE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Vektör Mücadelesi Hizmeti işi kapsamında 12 ilçede devlet okulları binalarında ilaçlama yapıyor. İlaçlamalar okul binalarının özellikle temizlik ve hijyen acısından riskli olan Lavabo, Tuvalet, Kazan Dairesi, Depo, Kütüphane, Konferans Salonu bölümleri ile okul bahçesindeki gider kapaklarına yapılıyor. İlaçlama çalışmaları yaklaşık olarak 600 okulda yapılıyor. Çalışmalar 3’er kişiden oluşan 15 ekiple hızlı bir şekilde devam ediyor. 

 VEKTÖR MÜCADELESİ VERİLEN TÜM OKULLAR

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama çalışmaları 12 ilçede gerçekleştiriliyor. İlaçlama hizmeti Vektör Mücadelesi verilen tüm okullarda yapılıyor.

 İLAÇLAR DOĞA DOSTU

İlaçlama hizmetinde kullanılan ilaçlar, halk sağlığı alanında kullanılan ürünlerden oluşuyor. İnsan sağlığına zararsız olan ilaçlarla yapılan ilaçlama hizmetiyle okul binalarında hijyen temizliğine önem verilerek, öğrenci sağlığının korunması hedefleniyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şubat ayı meclis toplantısı Şubat ayı meclis toplantısı
Kaymakam Güler'den İHH Gebze'ye Ziyaret Kaymakam Güler'den İHH Gebze'ye Ziyaret
KOMEK öğreticileri orantasyon eğitimi aldı KOMEK öğreticileri orantasyon eğitimi aldı
Çayırova’ya 10 bin metrekarelik park Çayırova’ya 10 bin metrekarelik park
Hünkar Çayırı’ndan Çayırova Ziraat Okulu’na Hünkar Çayırı’ndan Çayırova Ziraat Okulu’na
60 Saniyede Türkiye (1 Şubat 2018) 60 Saniyede Türkiye (1 Şubat 2018)
Yukarı Çık

banner341

banner339

Şubat ayı meclis toplantısı
Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis...

Haberi Oku