Büyükşehir’den Okullara Hijyen Bakımı

Büyükşehir Belediyesi Yarıyıl Tatilinde okul binalarının temiz ve sağlıklı bir çevreye sahip olması için ilaçlama çalışması yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla kent genelindeki okullara ilaçlama ve bakım çalışması yürütüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, 15 ekiple vektör mücadelesi verilen bölgelerdeki tüm okullarda uygulanıyor.

15 EKİPLE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Vektör Mücadelesi Hizmeti işi kapsamında 12 ilçede devlet okulları binalarında ilaçlama yapıyor. İlaçlamalar okul binalarının özellikle temizlik ve hijyen acısından riskli olan Lavabo, Tuvalet, Kazan Dairesi, Depo, Kütüphane, Konferans Salonu bölümleri ile okul bahçesindeki gider kapaklarına yapılıyor. İlaçlama çalışmaları yaklaşık olarak 600 okulda yapılıyor. Çalışmalar 3’er kişiden oluşan 15 ekiple hızlı bir şekilde devam ediyor.

VEKTÖR MÜCADELESİ VERİLEN TÜM OKULLAR

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama çalışmaları 12 ilçede gerçekleştiriliyor. İlaçlama hizmeti Vektör Mücadelesi verilen tüm okullarda yapılıyor.

İLAÇLAR DOĞA DOSTU

İlaçlama hizmetinde kullanılan ilaçlar, halk sağlığı alanında kullanılan ürünlerden oluşuyor. İnsan sağlığına zararsız olan ilaçlarla yapılan ilaçlama hizmetiyle okul binalarında hijyen temizliğine önem verilerek, öğrenci sağlığının korunması hedefleniyor.