banner685
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den ÖNEM Projesine Anlamlı Önem

Konservatuvar eğitmenleri, Kocaeli Valiliği’nin ÖNEM Projesi’ndeki gençlerle bir araya geldi. Eğitmenler, müzik yolculuklarını ve deneyimlerini paylaştı

Büyükşehir'den ÖNEM Projesine Anlamlı Önem

30 Ekim 2021 Cumartesi 21:30


 

Geleceğin teminatı olan çocukların hayata en donanımlı şekilde hazırlanması için imkânlarını seferber eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki tüm çabaları desteklemeyi de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi kentin en önemli sanat eğitim kurumlarından biri olan Konservatuvar aracılığıyla Kocaeli Valiliği’nin Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi’ne el verdi. Proje kapsamındaki çocuklarla bir araya gelen konservatuvar eğitmenleri, “Sizler de ister ve disiplinle çalışırsanız müziğin dünyasındaki yerinizi alabilir ve ekmeğinizi de müzikten kazanabilirsiniz” dedi.

 

KONSERVATUVAR EĞİTMENLERİ GENÇLERLE BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde görev yapan keman eğitmeni Engin Yaşar ve Konservatuvar Sorumlusu Giraycan Aytaç, ÖNEM Projesi kapsamında İzmit Mimar Sinan Orta Okulu’ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Eğitmen ve öğrencileri, Konservatuvar eğitmeni Bahanur Aytaç bir araya getirdi.

 

ÖNCE MÜZİK

Eğitmenler söyleşi öncesinde gençlere unutulmaz bir müzik dinletisi sundu. Klasik ve popüler eserlerden örnekler veren Konservatuvar eğitmenleri gençlerin kendilerine katılımını sağlayarak birlikte şarkılar seslendirdi.

 

MÜZİK YOLCULUKLARINI ANLATTILAR

Müzik dinletesi sonrasında Keman Eğitmeni Engin Yaşar ve Konservatuvar Sorumlusu Giraycan Aytaç kendi çocukluk dönemlerinden itibaren hayatlarına giren müzik yolculuklarını aktardı. Müziğin insanı iyileştirdiğini, disipline ettiğini ve hayatın doğal akışı içinde güçlü bir motivasyon sağladığını anlatan eğitmenler, gençlere hayatlarında her zaman müziğin olmasını tavsiye etti.

 

SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN

Meslek olarak müziği seçtiklerinde çok genç olduklarına dikkat çeken eğitmenler, “Müzik her şeyden evvel bir yaşam biçim. Bizim için ise aynı zamanda ekmek paramızı kazandığımız adres. Sizlere tavsiyemiz, kendinizi keşfederken, öğretmenlerinizle her zaman iletişim halinde olun. Seçtiğiniz yolu disiplinli ve en iyisi olmayı hedefleyerek yürüyün” dediler.

 

BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARINI TANITTILAR

Söyleşide gençlere Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı da tanıtıldı.  Müzik eğitmenleri, bu önemli merkezde Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında, iki ile dört yıl arasında sanat eğitimi verildiği anlatıldı. Müzik yeteneğinin ancak eğitimle anlam bulacağının altını çizen Yaşar ve Aytaç, hayatlarını müzikle şekillendirmek isteyenlerin her zaman bu çizgide yol alması gerektiğini kaydetti. Söyleşinin sonuna ise başında olduğu gibi yine müzik eşlik etti. Konservatuvar eğitmenleri gençler için birbirinden güzel eserler icra etti.

 

ÖNEM PROJESİ’NİN AMACI

Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen ÖNEM Projesinin amacı; “İlimizde sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin sevgi, şefkat eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla ve karşılaştıkları problem durumları ile baş etme becerisi kazanmalarını sağlamak, millî, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerle ilgili farkındalıklarını arttırarak vatanına, milletine bayrağına ve manevi değerlerine bağlı yetişmesini sağlamak, kendilerini özel ve değerli hissetmelerini sağlayacak faaliyetler ile yaşam kalitelerini artırmaktır.

 

 









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhuriyet Kutlamalarında Funda Arar’la Görkemli Final Cumhuriyet Kutlamalarında Funda Arar’la Görkemli...
Kocaeli Çevre Şurasında Masaya Yatırılacak Kocaeli Çevre Şurasında Masaya Yatırılacak
En güzel Temizlik, Kirletmemektir En güzel Temizlik, Kirletmemektir
Yeni Emniyet Müdürlüğü Binasında Çevre Düzenlemesi Yeni Emniyet Müdürlüğü Binasında Çevre Düzenlemesi
Uluslararası Balık Tutma Yarışması Başladı Uluslararası Balık Tutma Yarışması Başladı
Balık Yakalama Yarışması’nda İlk Oltayı Başkan Büyükakın Attı Balık Yakalama Yarışması’nda İlk Oltayı Başkan...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Cumhuriyet Kutlamalarında Funda Arar’la Görkemli...
Büyükşehir’in 3 gün süren Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’nin son günündeki Cumhuriyet Bayramı Konserinde...

Haberi Oku