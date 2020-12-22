Büyükşehir’den piyasaya 120 milyon TL’lik cansuyu

PİYASAYA CAN SUYU
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için, Kocaeli’nin mutlu bir şehir olma yolunda ilerlemesi adına dev projeleri ardı ardına hayata geçiriyor. Bu hizmetleri yerine getirirken uyguladığı para politikalarının meyvelerini de almaya başlayan Büyükşehir, son ödediği 120 milyon lira ile piyasaya olan borçlarını sıfırladı.
ZAMANINDA ÖDENDİ
Büyükşehir Belediyesi, ardı ardına Kocaeli’nin hizmetine sunduğu önemli çalışmalarda iş yaptığı kurum ve kuruluşlara olan borçlarını da zamanında ödedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, borçlarını öderken hizmetlerini de aksatmayarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında oldu.
AA