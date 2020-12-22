Büyükşehir’den piyasaya 120 milyon TL’lik cansuyu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, piyasaya olan 120 milyon TL’lik borcunu da ödeyerek, yapılandırmalar dışında borcu kalmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kent genelinde birçok önemli projeyi hayata geçirirken, piyasalara olan borcunu da ödemeyi ihmal etmedi. Bu kapsamda dün itibari ile 120 milyon TL borçta ödenmiş oldu. Son ödeme ile Büyükşehir Belediyesi’nin sadece geçmiş dönemden kaynaklanan yapılandırmış borcundan başka bir borcu bulunmuyor.

PİYASAYA CAN SUYU

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için, Kocaeli’nin mutlu bir şehir olma yolunda ilerlemesi adına dev projeleri ardı ardına hayata geçiriyor. Bu hizmetleri yerine getirirken uyguladığı para politikalarının meyvelerini de almaya başlayan Büyükşehir, son ödediği 120 milyon lira ile piyasaya olan borçlarını sıfırladı.

ZAMANINDA ÖDENDİ

Büyükşehir Belediyesi, ardı ardına Kocaeli’nin hizmetine sunduğu önemli çalışmalarda iş yaptığı kurum ve kuruluşlara olan borçlarını da zamanında ödedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, borçlarını öderken hizmetlerini de aksatmayarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında oldu.

AA