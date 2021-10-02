Büyükşehir’den Roman Toplu Sünnet Şöleni

Sünnet ettirilen 230 çocuk, kendileri için Fuar alanında ve Lunapark’ta düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğlendi. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın bu güzel günlerinde çocukları yalnız bırakmadı, neşelerine ortak oldu.









Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi günü Roman Toplu Sünnet Şöleni düzenledi. Sünnet ettirilen 230 çocuk, kendileri için Fuar alanında hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir gün yaşadı. Çocukları bu güzel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Gülen yüzünüz daim olsun. Allah çocuklarımızın damatlıklarını da göstersin” dedi.

FUAR VE LUNAPARK ÇOCUK SESLERİYLE DOLDU

Kocaeli Roman Toplu Sünnet Şöleni 2 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şölen kapsamında sünnet ettirilen 230 çocuk için Fuar içindeki Güneş Sahnesi’nde ve Lunapark’ta birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Şölenin düzenlendiği İzmit Fuarı ve Lunapark çocuk sesleriyle doldu.

ÇALSIN DAVULLAR ZURNALAR, DÜĞÜNÜMÜZ VAR

Davul ve zurnaların yanı sıra jonglörler ve palyaçolar da çocukların neşesine neşe kattı. Mehteran Bölüğü ise seslendirdiği eserlerle göz doldurdu. Ayrıca çocuklar ve ailelerine eğlence boyunca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

LUNAPARK’TA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Sünnet kıyafetleri içinde, Fuar içindeki Güneş Sahnesi önünde bir araya gelen çocuklar, ilk olarak burada aileleriyle birlikte yemek yedi. Sevinç ve mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, daha sonra Lunapark’a geçerek, oyuncaklara bindi. Lunapark’a neşe katan çocuklar, şarkılar söylemeyi ihmal etmedi.

BAŞKAN ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan çocukların neşesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da katıldı. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın şölenin gerçekleştirildiği Fuar içindeki Güneş Sahnesi’ne çocukların ve ailelerinin yoğun sevgi tezahüratlarıyla giriş yaptı.

ALLAH DAMATLIKLARINI DA GÖSTERSİN

Etrafını saran çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Doç, Dr. Tahir Büyakakın, aileleri de tebrik ederek, “Gülen yüzünüz daim olsun. Allah çocuklarımızın damatlıklarını da göstersin” dedi. Şölende Başkan Doç. Dr. Tahir Büyüakakın’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Roman Dernekleri Başkanları da yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi günü Roman Toplu Sünnet Şöleni düzenledi. Sünnet ettirilen 230 çocuk, kendileri için Fuar alanında hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir gün yaşadı. Çocukları bu güzel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Gülen yüzünüz daim olsun. Allah çocuklarımızın damatlıklarını da göstersin” dedi.

FUAR VE LUNAPARK ÇOCUK SESLERİYLE DOLDU

Kocaeli Roman Toplu Sünnet Şöleni 2 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şölen kapsamında sünnet ettirilen 230 çocuk için Fuar içindeki Güneş Sahnesi’nde ve Lunapark’ta birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Şölenin düzenlendiği İzmit Fuarı ve Lunapark çocuk sesleriyle doldu.

ÇALSIN DAVULLAR ZURNALAR, DÜĞÜNÜMÜZ VAR

Davul ve zurnaların yanı sıra jonglörler ve palyaçolar da çocukların neşesine neşe kattı. Mehteran Bölüğü ise seslendirdiği eserlerle göz doldurdu. Ayrıca çocuklar ve ailelerine eğlence boyunca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

LUNAPARK’TA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Sünnet kıyafetleri içinde, Fuar içindeki Güneş Sahnesi önünde bir araya gelen çocuklar, ilk olarak burada aileleriyle birlikte yemek yedi. Sevinç ve mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, daha sonra Lunapark’a geçerek, oyuncaklara bindi. Lunapark’a neşe katan çocuklar, şarkılar söylemeyi ihmal etmedi.

BAŞKAN ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan çocukların neşesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da katıldı. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın şölenin gerçekleştirildiği Fuar içindeki Güneş Sahnesi’ne çocukların ve ailelerinin yoğun sevgi tezahüratlarıyla giriş yaptı.

ALLAH DAMATLIKLARINI DA GÖSTERSİN

Etrafını saran çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Doç, Dr. Tahir Büyakakın, aileleri de tebrik ederek, “Gülen yüzünüz daim olsun. Allah çocuklarımızın damatlıklarını da göstersin” dedi. Şölende Başkan Doç. Dr. Tahir Büyüakakın’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Roman Dernekleri Başkanları da yer aldı.





































