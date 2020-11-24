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Büyükşehir’den Sağlık Neferlerine Bir Destek Daha

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ön saflarda hizmet veren sağlık çalışanlarına destek vermeye devam ediyor

Büyükşehir'den Sağlık Neferlerine Bir Destek Daha

24 Kasım 2020 Salı 17:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadeleyi, daha salgın ülkemize gelmeden başlatmıştı. Tüm tedbirlerini ve hizmetlerini dikkatlice yürüten ve gerekli adımları bir bir atan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, salgınla mücadelede ön saflarda hizmet veren sağlık çalışanlarına verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi.

 

FİLYASYON EKİBİNE TABLET

Pandemi ile mücadelede büyük özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına her türlü desteği sağlayarak onların yanlarında olduğunu hissettiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne 80 adet tablet teslim etti. Tabletler filyasyon çalışmalarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık tarafından verildi. Teslim töreninde Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da yer aldı.

 

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Alım aşamasında olan 40 bilgisayar, 4 PCR cihazı, 5 nemlendirme ünitesi, 10 hasta başı monitörü de önümüzde günlerde teslim edilecek. Böylece sağlık çalışanları ve vatandaşlar için hayati önem taşıyan malzeme ihtiyaçları giderilmiş oldu.

 

20 ARAÇ VE ŞÖFÖR GÖREVE BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile verilen desteklerden olan saha çalışmalarına tahsis edilen 20 araçla birlikte 61 şoför de göreve başladı. Filyasyon çalışmalarında büyük önem taşıyan bu hizmetler ile koronavirüsle mücadelenin daha etkin yürütülmesi sağlanacak.

 





 

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