banner642
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir'den sivrisinekle kapsamlı mücadele

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi amacıyla sivrisinekle kapsamlı mücadele ediyor.

Büyükşehir'den sivrisinekle kapsamlı mücadele

21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:40

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk ve çevre sağlığının korunması, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi amacıyla sivrisinekle mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

 

EN ZOR NOKTALARA ULAŞILIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün bünyesinde hizmet vermekte olan Vektör Mücadelesi Birimi, Kocaeli’nin sınırları kapsamında vektörel özellik gösteren canlılarla mücadele ediyor. Sulak ve bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu bir böcek olan sivrisinek, bu canlıların başında geliyor. Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda başta göl, gölet, su birikintileri, bataklık ve sazlık alanlar ile yer altı sistemleri gibi hedef noktalar öncelikli ve yoğun olarak kontrol altında tutuluyor.

 

260 MAHALLEDE PERİYODİK ÇALIŞMA

31 ilaçlama ekibi ile çalışmalarını gerçekleştiren Vektör Mücadelesi Birimi; 15’ i teknik personel olmak üzere 132 kişilik kadrosuyla Kocaeli’ de 260 mahallede düzenli periyotlarla ilaçlama ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca gezici kova – bidon ekipleri ile de ilaç kullanılmadan fiziksel müdahale ile bertarafı sağlanabilen üreme odaklarına da müdahale ediliyor.

 

BİRİKEN SULAR DÖKÜLÜYOR

Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vektör mücadelesi hizmeti kapsamında, gezici kova – bidon müdahale ekiplerini görevlendiriyor. Bu gezici ekipler, vatandaşlarımızın yağmur suyu biriktirmek amacıyla müdahale ve tespit edilmesi zor olan alanlarda bıraktıkları kova, bidon, varil vb. üreme noktalarına müdahale ediyorlar. Ekipler 2021 yılı yaz çalışmalarını kapsayan Mart – Nisan – Mayıs ve Haziran aylarında toplamda 459 Bin 35 adet kova – bidona müdahale etti. Sadece Haziran ayı içerisinde ekipler günlük olarak 11 Bin 297 noktada ilaçlama ve fiziksel mücadele gerçekleştirdi. Vektör Mücadele Hizmetleri kapsamında az kimyasal kullanarak, sadece hedef canlılara ve hedef alanlara yönelik olarak etkin uygulamalar gerçekleştiriliyor. Hedef doğrultusunda sinek popülasyonunu kontrol altında tutabilmek için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyuluyor.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KARTEPE’DE BAYRAMLAŞMA KARTEPE’DE BAYRAMLAŞMA
İtfaiye'de yoğun tempo devam ediyor İtfaiye'de yoğun tempo devam ediyor
Çöpe atılan kurban atıkları isyan ettirdi! Çöpe atılan kurban atıkları isyan ettirdi!
Vali Yavuz, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı Vali Yavuz, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla...
Yavuz Çifti, Bayramın İlk Gününde Gönüllere Dokundular Yavuz Çifti, Bayramın İlk Gününde Gönüllere...
NAİL ÇİLER’İN KURBAN BAYRAMI MESAJI NAİL ÇİLER’İN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KARTEPE’DE BAYRAMLAŞMA
Kartepe’de geleneksel ilçe bayramlaşması Kurban Bayramı’nın ikinci günü, bu yıl ilk defa Kent Meydanı’nda...

Haberi Oku