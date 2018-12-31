Büyükşehir'den Tarıma Destek!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmaları ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yanında oldu. Bu kapsamda Kocaeli’nde tarım ve hayvancılık konularında veri tabanı oluşturdu. Bu veri tabanı ile kentin her yıl güncellenen tarım ve hayvancılık haritası hazırlandı. Tarım akademisi adıyla çiftçi eğitim merkezleri kurularak çiftçilere uygulamalı eğitimler verildi. Bu kapsamda 350 mahallede 2 bin 500 çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği ve bin 500 hayvancılık işletmesine koruyucu veteriner hekimlik desteği verildi.



Kullanılmayan köy arazileri ağaçlandırılarak 364 dekarda 9 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Meyveciliği geliştirmek için 2014 yılından itibaren başta ceviz olmak üzere bin 50 çiftçiye yüzde 50 hibeli 180 bin adet ve 16 ayrı çeşit meyve fidanı desteği verildi.

YÜZDE 50 HİBELİ FİDAN VE EKİPMAN DESTEĞİ

Çilek bahçesi kurulumu için 50 çiftçiye yüzde 50 hibeli 350 bin çilek fidesi ve malç naylonu, Dikey Tarım Aparatı, damla sulama borusu, gölgeleme tülü, organik gübre, torf, perlit ve alçak tünel sera naylonu desteği verildi. Kandıra Karpuzu Destekleme Projesi kapsamında 59 çiftçiye 200 Bin adet karpuz tohumu desteği sağlandı. Ayrıca Kocaeli’nde modern sulama teknikleri Avrupa Birliği destekli eğitim projesi kapsamında 14 köyde, 10 ay boyunca 300 çiftçimize tarım ve hayvancılık konulu uygulamalı eğitim sunuldu. Modern sera sayısını arttırmak amacıyla 10 çiftçiye yüksek tünel çelik konstrüksiyon yüzde 50 hibeli sera desteği verildi. 800 çiftçiye ise % 50 hibeli Bin 400 top sera naylonu desteği sağlandı.

Yem bitkisi tohumu destekleme projesiyle yaklaşık 10 bin çiftçiye, yüzde 50 hibeli, 12 ayrı çeşit, 4 ton yem bitkisi dağıtımı yapıldı. 2018 yılı sonbahar dönemi yem bitkisi tohumu desteğinden faydalanan yaklaşık 2 bin çiftçiye ise yüzde 25 hibeli 900 ton kompoze gübre desteği verildi.

HAYVANLIĞI DESTEKLEMEK İÇİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ

Hayvancılığı desteklemek amacıyla imar değişikliği yapıldı. 750 metre kare olan alt sınır arazinin yüzde 35’i şeklinde değiştirilerek büyük çiftliklerin yapılmasının önü açıldı. Hayvan barınakları kontrolü, ruhsatlandırma işlemleri ile yapım ve onarım yardımları yürütüldü. 3 Bin 100 km tarla yolu açıldı. Ulaşılamayan üretim sahalarına tarla yolları yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli bir değeri olan Kandıra Hindisi Destekleme Projesini de uyguladı. Proje kapsamında 50 çiftçiye 10 Bin adet hindi yarkası, yem ve ekipman desteği sağlandı. 2017 yılı itibariyle başlangıç olarak 17 çiftçiye; istihdam sağlamak, organik yumurta üretimini arttırmak için yüzde 50 hibeli kümes ve tavuk desteği verildi.

ARICILARIN SAYISI ARTTIRILDI

400 olan arıcı sayısı Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 800 kişiye çıkartıldı. Yığılca ırkı ana arısını Kocaeli’ne kazandırılarak 450 termokovan ve 15 bin kovan altlığı desteği verildi. Gezici arıcılığı önlemek için 4 mevsim ballı - polenli bitkilere ait tohum ve fidan desteği uygulandı. Ayrıca 51 arıcıya arıcı malzemesi ( kıyafeti, körük, eldiven ve kazıyıcı ) desteği verildi. Kocaeli arıcılar birliği üyelerinin talebi üzerine 100 arıya 100 adet bal dinlendirme, eritme ve süzme kazanı projesi desteği verildi.

Süt üreticilerimize soğuk süt zinciri sağlayacak yüzde 50 hibeli süt soğutma tankı destek projesi hazırlanarak; 31 çiftçimize 32 adet ( 300 ile 5.000 litre arası ) süt soğutma tankı desteği verilmiştir.