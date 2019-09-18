Büyükşehir’den TSE standardında üretim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yeşil alanlara, vatandaşların rahat edebilmesi için oturma bankı, masa ve kamelya gibi farklı türlerde kentsel donatı elemanları kuruyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere kentsel donatı elemanlarını kendi atölyesinde üretiyor. Böylece hem tasarruf sağlanarak ekonomiye katkıda bulunuluyor hem de ihtiyaçlar anında gideriliyor.

SAĞLIK AÇISINDAN RİSK BARINDIRMIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli bir ihtiyacını kendi kurduğu atölyelerde gideriyor. Park, Bahçeler ve Yeşil alanlar Daire Başkanlığı ekipleri Marangozhane, Metal ve Boyahane atölyeleri ile ihtiyaç duydukları kentsel donatı elemanlarını yerli ve TSE standartlarına uygun biçimde üretiyor. Üretilen kentsel donatı elemanları park, bahçe, mesire alanı ve diğer yeşil alanlarda kullanılıyor. İmalat sırasında kullanılan ürünler sağlık açısından herhangi bir risk barındırmıyor.

HER GÜN ÜRETİM VAR

Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi’ne bağlı kurulan Marangozhane, Metal ve Boyahane atölyeleri ile ihtiyaç duyulan tüm malzemeler imal ediyor. Atölyelerde Büyükşehir Belediyesi’nin personelleri görev yapıyor.

MARANGOZ ATÖLYESİ

Marangozhane atölyesinde, CNC Makinesi ile özel tasarım tabela yapımı, işlemeler, korkuluk, duvar kaplamaları, tabela yazıları, logo ve yazılar üretilebiliyor. Bunun yanında CNC Makinesi ahşap zemin kaplamaları, tavan lambiri çakmaları, veranda yapımı, ahşap bina hazırlama ve yapımı, giriş kapı ve tagları, yalı baskı çekimi ve montaj işçiliği, özel masa imalatları, mdf malzemelerle dolap ve masa yapımı, kamelya ve kameriye imalatı, piknik masası ve bank imalatı gibi ürünler üretiliyor.

METAL ATÖLYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan tüm metal ürünler, metal atölyesinde üretiliyor. Park ve mesire alanlarına koyulan çöp kovası, özel tasarım korkuluk imalatları, tüm doğrama ve ferforje işleri, yangın merdivenleri yapımı, hafif çelik sundurma imalatları ve çelik konstrüksiyon işleri bu atölyede yapılıyor.

BOYAHANE

Marangozhane ve Metal atölyelerinde üretilen ürünlerin boyaması Boyahanede yapılıyor. Bunun yanı sıra Kocaeli genelinde duvarlara kötü yazılan yazıların kapatılması, özel zemin boyamaları, baskı beton boyama çalışmaları, dış cephe ile iç cephe boya işleri Boyahanede yapılıyor.









