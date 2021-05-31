Büyükşehir’den Uzaktan Eğitimle Bağlama Dersleri





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Anne Şehir projesi kapsamında bağlama dersleri verilmeye başlandı. İlkokul çağındaki çocuklardan lise çağındaki gençlere kadar bağlama çalmayı öğrenmek isteyenler, çevrim içi olarak bağlama derslerine katılabiliyor.

DERSLER İNTERNET ÜZERİNDEN

Büyükşehir’in örnek projelerinden Anne Şehir kapsamında, şehrimizin sağlıklı ve mutlu ailelerden meydana gelmesi için birçok alanda faaliyetler düzenleniyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen bu faaliyetler sağlıktan spora, eğitimden kültüre birçok alanda olabiliyor. Son olarak, Anne Şehir projesi kapsamında bağlama çalmayı öğrenmek isteyen çocuklara ve gençlere yönelik uzaktan eğitim yoluyla bağlama dersleri verilmeye başlandı.

KURSİYERLER İLKOKULDAN LİSEYE

İlkokul 2. sınıftan lise 1’e kadar yaş aralığında bulunanların katılabildiği bağlama dersleri iki seviyede veriliyor. Katılımcıların haftada 1 gün 2 saat dâhil olduğu dersler, yüz yüze eğitim başlayana kadar çevrim içi olarak uzaktan eğitim şeklinde veriliyor. Verilen eğitimler arasında Bağlama Eğitimi (Bağlama Düzeni), Nota Eğitimi, Solfej Eğitimi ve Koro Eğitimi yer alıyor.

MÜZİĞİN ETKİLERİ VE ÖNEMİ

Bir müzik aleti çalmanın ve birlikte müzik yapmanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkileri ve önemi uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Müziğin çocuklarda beyinin verimli çalışmasını geliştirdiği, matematik becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğu, müzik dersleri alan çocukların kendilerini ifade edebilme ve okuduğunu kavrama yetilerinin güçlendiği, bir çalgı aleti çalmanın seçici dikkat ve işitsel bellek becerilerini geliştirdiği, müzik öğrenirken gereken konsantrasyon düzeyinin çocukların dikkatlerini uzun sürelerle odaklamalarını sağladığı psikiyatrlar tarafından dile getiriliyor.

SOSYAL BECERİLERİ GELİŞİYOR

Salgın nedeniyle yüz yüze eğitimden ve arkadaşlarından uzak kalan çocuklar ve gençler için bu tarz eğitimler, sosyalleşmeleri için büyük önem arz ediyor. Başkalarıyla müzik yaptıkları için sosyal ve duygusal becerileri gelişiyor. Ayrıca takım ruhu, akran iletişimi ve etkileşimi, liderlik, karar verme, sorumluluk alma, başkalarını dinleme ve onlara saygı gösterme gibi sosyal beceriler kazanıyorlar.

Bağlama derslerine katılmak isteyen vatandaşlar 0 262 324 38 31 nolu telefonu arayarak başvuruda bulunabilirler.























