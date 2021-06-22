banner632
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den Yeni Turizm Rehberi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, turizm faaliyetlerine hizmet vermek amacıyla güncel tarihi mekân ve fotoğraflarla Kocaeli Turizm Rehberini yeniledi.

Büyükşehir'den Yeni Turizm Rehberi

22 Haziran 2021 Salı 10:30

 

Kocaeli’nin “Turizm Master Planı” hedefi için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu amaçla Kocaeli’nin turizm altyapısını güçlendirmek, turistleri daha iyi bilgilendirmek ve yönlendirmek için Kocaeli Turizm Rehberi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yenilendi. Yenilenen Kocaeli Turizm Rehberi’nde kentin genel özellikleri (tarihi, coğrafi konumu, kentle ilgili pratik bilgiler) ve şehre kimliğini veren önemli değerler (tarihi eserler, müzeler, doğal güzellikler, kente özgü meşhur yiyecekler, coğrafi işaretli ürünler, hediyelik eşyaları vs.) güncel fotoğraflarla desteklenerek tanıtıldı.

 

KOCAELİ’NİN TANITIMI İÇİN İLK ADIM ATILDI

Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın belirlediği ‘Turizm Master Planı’ hedefi için yapılan çalışmalar arasında yer alan “Kocaeli Turizm Rehberi” kentin doğal güzelliklerini ve tarihi mekânlarını geniş kapsamda tanıtıyor.

 

TURİSTLER İÇİN REHBER OLACAK

Yaz turizminden, doğa turizmine, tarihi ve kültürel miraslarımızdan, büyüleyici güzelliklere kadar her şeyin yer aldığı Kocaeli Turizm Rehberinde birçok önemli bilgiler verildi. Rehberde eşsiz coğrafyasıyla Kandıra sahilleri, mavi bayraklı plajlar, yürüyüş ve bisiklet turları için vazgeçilmez doğa turizmi parkurları, Kocaeli’nin eşsiz gastronomik değerleri ve coğrafi işaretli ürünleri, Ormanya, Kartepe, Akçakoca Anıt Mezarı, Gebze Çoban Mustafa Camii gibi değerlerin hepsi Mutlu Şehir Kocaeli için özenle tanıtıldı.

 

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK BASILDI

TÜRKÇE – İNGİLİZCE olarak hazırlanan, yurt içi ve yurt dışından gelen turistlere rehber niteliği taşıyan Turizm Rehberinin kentin tanıtımına katkıda bulunması amaçlanıyor. Turizm Rehberine ulaşmak için Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü’nden 0530 469 6798 numaralı telefonla irtibat kurabilir veya www.kocaeli.bel.tr adresinden dijital olarak indirebilirler.








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’deki Önemli Noktalara İçme Suyu Hattı İmalatı Gebze’deki Önemli Noktalara İçme Suyu Hattı...
Dört Köyü Birbirine Bağlayan Yol Artık Daha Güvenli Dört Köyü Birbirine Bağlayan Yol Artık Daha Güvenli
Kocaeli’nin kanalizasyon borusuna sıkışan çocuk kurtarıldı Kocaeli’nin kanalizasyon borusuna sıkışan çocuk...
1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları kalkıyor! 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları...
Başkan Çiftçi ‘ye Çok Anlamlı Hediye Başkan Çiftçi ‘ye Çok Anlamlı Hediye
Gebze'de İntihar Girişimi Gebze'de İntihar Girişimi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze’deki Önemli Noktalara İçme Suyu Hattı...
İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından İnönü Mahallesi 1968 Sokak (Tüvtürk’ün önündeki yol)...

Haberi Oku