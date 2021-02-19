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Büyükşehir’den Yürüyüş Yolunda Temizlik Çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sabahın erken saatlerinde İzmit Yürüyüş Yolunda buz temizliği yaptı.

Büyükşehir'den Yürüyüş Yolunda Temizlik Çalışması

19 Şubat 2021 Cuma 11:28

 İlimizde etkisini gösteren kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün gece etkili olan buzlanma nedeniyle sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp İzmit Yürüyüş Yolunda buz temizliği yaptı.

 

YÜRÜYÜŞ YOLU TEMİZLENDİ

Vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri buzlanma nedeniyle vatandaşların kaymaya karşı oluşabilecek kazaların önüne geçmek için İzmit Yürüyüş Yolunda, Merkez Bankası’ndan Anıtpark mevkiine kadar buz temizliği yaptı.

 

TÜM PARK VE BAHÇELER SAHADA
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı tüm ekipler, buzlanma olmaması, vatandaşların kayarak zarar görmemesi için yürüyüş yolunda buz kırma işlemi yaptı. Ekipler ardından buzlanma ve don olayına karşı engelleyici solüsyonla yürüyüş yolunda temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar ile yürüyüş yolu vatandaşlar için güvenli hale getirildi.









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