Büyükşehir’e ‘Belediyecilik’ Ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı projelerle ödüllere doymuyor. Toplu taşımada kullanılan “Elektronik Ücret Toplama Sistemi (Kocaelikart) Verileri İle Toplu Taşıma Yolculuk Analizi” projesine, SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında “Belediyecilik” ödülü verildi.

“BELEDİYECİLİK” ÖDÜLÜ

İstanbul’da düzenlenen 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı kapsamında gerçekleştirilen ödül törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi katıldı. Tüm ilçelerinde Elektronik Ücret Toplama Sisteminin bulunduğu, Türkiye’deki tek il olan Kocaeli’nin bu başarısı göz ardı edilmedi. 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı kapsamında gerçekleştirilen SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri bünyesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ “Belediyecilik” ödülüne layık görüldü.

ANLIK ANALİZ

Toplu taşıma verilerinin yenilikçi bir bakış açısı ile çok hızlı bir şekilde analiz edilerek sürdürülebilir bir toplu taşıma amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen projede Türkiye’de ilk defa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ücretsiz program aracılığıyla vatandaşların günlük, haftalık ve aylık yolculukları bütünsel olarak dikkate alınarak hat, ilçe, mahalle ve durak bazlı toplu taşıma hareketleri inceleniyor. Bu inceleme sonrasında mevcut durum analizi yapılarak gelecekteki yolculuk taleplerinin nasıl olacağı ve nasıl önlemlerin alınabileceği konusunda alınacak kararlara destek amaçlı raporlar oluşturuluyor.

MEMNUNİYET ODAKLI

Bu sayede veriye dayalı olarak toplu taşıma talepleri ve davranışları belirlenip bu taleplere yönelik iyileştirmeler yapılıyor. Toplu taşıma analizlerinde mevcut kaynakların daha verimli kullanılarak hizmet ve memnuniyet seviyesini en düzeye çıkartılmaya çalışılarak vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımının artırılması amaçlanıyor.

















