Büyükşehir’in 20 Yeni Otobüsü Seferlere Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şehir trafiğini rahatlatmak, rahat, konforlu ve güvenli yolculuğu şehrin tüm ulaşım arterlerine yaymak için aldığı 210 yeni otobüsten 20 tanesi seferlerine başladı. 90 ve 160 yolcu kapasiteli araçlar doğalgazlı(CNG) yani çevre dostu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından alınan 210 otobüsten ilk 20 tanesinin bugün itibarıyla hizmete başlayacağını duyurmuştu.

ÇEVRE DOSTU OTOBÜSLER

Hizmete başlayacak 20 otobüsün tamamı çevre dostu. Üzerinde euro 6 motor bulunan otobüsler çevreye zarar vermeden Kocaeli halkına hizmet sağlayacak.

Bugün vatandaşların hizmetine sunulan otobüslerin alçak tabanlı olmaları da ayrı önem taşıyor. Satın alınan araçların tamamı engelli erişimine uygun. Sefere başlayacak ilk 20 otobüs duraklarda engelli rampası ve süspansiyon sisteminin alçalabilmesi ile engelli yolculara büyük kolaylık sağlayacak.























