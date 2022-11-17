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Büyükşehir’in 26 yeni otobüsü Kocaeli’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni 26 otobüsü daha şehre ulaştı. Böylece 210 otobüsten toplamda 176 adedi teslim alındı

Büyükşehir'in 26 yeni otobüsü Kocaeli'de

17 Kasım 2022 Perşembe 18:43


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan otobüslerin 26’sı daha kente ulaştı. Toplam 210 otobüs alacak olan Büyükşehir’e, 176 otobüs teslim edilmiş oldu. İzmit Şehirlerarası Terminalindeki otobüs garajında tutulan yeni otobüsler, yakın bir zamanda trafiğe çıkarak vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânı sunacak.


26 OTOBÜS ŞEHİRDE

Vatandaşların ulaşım hizmetinden daha fazla yararlanabilmesi için birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmeti verdiği otobüs filosunu her geçen gün büyütüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandıracağı 210 otobüsten 26’sı daha Kocaeli’ye ulaştı. Cuma günü 14 otobüs daha Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek.


5 YIL GARANTİLİ
9 metre CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı BMC otobüsler 5 yıl yedek parça ve servis garantili. 23 Oturan, 51 ayakta olmak üzere 74 yolcu kapasiteli otobüsler, çarpışma ve sürücü ikaz sistemine sahip ve yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip.  


KONFOR ÖN PLANDA

Ayrıca araç içerisinde son model yangın ikaz söndürme sistemi, ergonomik yapıya sahip nano teknoloji bakteri önleyici koltuk, bebekli, hamile, yaşlılar için özel olarak dizayn edilmiş fosfor özellikli görsellere sahip tercihli koltuklar ve elektronik yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor.


Bülten No: 2023

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