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Büyükşehir’in Çİftçiye Desteği Sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarım Hayvancılık Destekleme Projesi kapsamında 2018 yılında, 8 bin 200 çiftçiye 3 bin 200 tohum desteği sağladı

Büyükşehir'in Çİftçiye Desteği Sürüyor

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:41

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı içerisinde 8 bin 200 çiftçiye 3 bin 200 ton tohum desteği sağladı. Tarım-Hayvancılık Destekleme Projesi kapsamında çiftçilere yem bezelyesi, buğday, arpa, mısır, yonca, tritikale(yem buğdayı) tohumu dağıtıldı. Gerçekleştirilen tohum desteği sonrasında çiftçilere ücretsiz teknik danışmanlık hizmeti de sağlanıyor.

 

TEKNİK KONULARDA BİLGİLENDİRME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılık destekleme projesi kapsamında çiftçiye verilen tohum desteğinin yanı sıra teknik destek de sağlıyor. Bu kapsamda sulama, gübreleme, toprak hazırlığı ve yetiştiricilik konularında bilgilendirme de yapılıyor.  Ayrıca çiftçilere bahçe sera bakımı, bitki besleme, hasat zamanını tayin etme, yabancı ot mücadelesi, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve depolama konularında ücretsiz eğitimler, bilgilendirmeler ve seminerler düzenleniyor.

 

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti de veriyor. Çiftçiler toprak analizi, yem bitkilerinde gübreleme, yabancı ot mücadelesi çilek yetiştiriciliğinde ilaçlama, gübreleme, ceviz yetiştiriciliğinde ilaçlama ve tarım sigortası konularında bilgilendiriliyor. Bu hizmetle birlikte tohum ve toprak çeşitleri ile ilgili bilgi sahibi olan çiftçiler, daha verimli bir üretim gerçekleştirebiliyor. Ayrıca tohum desteği alan üreticilerin ekim alanları, ziraat mühendisleri tarafından kontrol ediliyor.

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Anahtar Kelimeler
KocaeliçiftçiTarım Ve Hayvancılık
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