Büyükşehir’in Cumhuriyetin 98. Yıldönümü Kutlamaları Coşkuyla Başladı

Büyükşehir, Cumhuriyet’in 98. yıldönümüü “Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali” ile taçlandırarak dev bir organizasyonla kutlamalara başladı

Cumhuriyetin 98'inci yıldönümü kutlamaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivaliyle başladı. 3 gün sürecek etkinliklerde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Gençlik Festivaliyle yaşanacak. Kutlamalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından gösteriler, çeşitli etkinlikler ve Cumhuriyet konseri düzenleniyor.

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivaline Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanında üç gün sürecek olan gençlik festivali ilk gün Kabile Sirk Sanatları Gösterisi ile start aldı.

CANLI PERFORMANS

Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanında oyunların sahnelendiği özel günde, Kabile Sirk Sanatları Gösterisi ekibi sirk gösterisi yaptı. Gösterilerle renkli bir gün geçiren çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendi. Youtube'da yayınladıkları ilginç videoları ile tanınan Post42 ekibinin söyleşisi Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivalinde kahkaha dolu anlar yaşattı. Ritim Perküsyon Sanatçısı Murat Bizel ile buluşan gençler ellerdeki materyallerle sanatçıya eşlik ederek canlı performans gösterdi.

EĞLENCELİ BİR KONSER

Son zamanların ses getiren sanatçılarından olan Manuş Baba, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali” ilk akşamında sevenleriyle buluştu. "Dönersen Islık Çal" albümündeki "Eteği Belinde, Haberin Var mı? gibi şarkılarla büyük çıkış yapan ve adından sıkça söz ettiren "Manuş Baba" konsere katılan büyük küçük herkese eğlenceli bir gece yaşattı.

ÇAKMAK: CUMHURİYET’E BORÇLUYUZ

Sanatçı Manuş Baba’ya çiçek takdim eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek gençlerin bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm halkı davet eden Başkan Vekili Çakmak, Cumhuriyet’in önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Büyükşehir Belediyemizin bir dizi etkinlikleri olacak, Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali kapsamında konserlerimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı festival boyunca düzenleyeceğimiz konserlerimize ve etkinliklerimize davet ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyet bizim için önemli ve çok anlam ifade ediyor. Bugün bu topraklarda demokratik bir ülkede yaşıyorsak, bunu Cumhuriyet’e borçluyuz” diye konuştu.

CUMHURİYET COŞKUSU BU FESTİVALDE

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivalin son günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 13.00’te Kabile Sirk Sanatları Gösterisi’nin ardından yazar Gökhan Müftüoğlu (Gri Koç) okurlarıyla söyleşi ve imza etkinliğinde bir araya gelecek. Saat 16.00’da yine Alternatif Sahne’de Alper Rende söyleşisi düzenlenecek. Aynı gün saat 17.00’de Kabile Sirk Sanatları Gösterisi ve saat 17.30’da da Murat Bizel Perküsyon Şov ve saat 19.00’da yeniden Kabile Sirk Sanatları Gösterisi düzenlenecek. Akşamda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türk müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, 'Cumhuriyet Konseri' verecek.

BİRÇOK ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde üç gün boyunca söyleşiler ve perküsyon şovun yanı sıra Sirk Sanatları Gösterileri’nde Tahta Bacak, Jonglör Performans, Lastik Kız, Tek Teker Jonklör, Pandomim, Canlı Heykel Performans da yer alacak. Ayrıca Sekapark Uçurtma Tepesi alan içerisinde konumlandırılan Şişme Oyun Grupları Balon Futbolu, Sumo Güreşi, Canlı Langırt, Ayak Bilardosu, Dev Jenga, Şişme Dart, Gladyatör, Denge Parkuru veya Rodeo, Karaoke, Mini Golf Sahası, Futbol Dart festival boyunca kullanıma açık olacak.

PROGRAM AKIŞI

28 Ekim Perşembe 2. Gün

13:30 - 14:15 Hayrettin Söyleşi (Alternatif Sahne)

14:30 - 15:00 Kabile Sirk Sanatları Gösterisi (Festival Alanı)

15:30 - 16:30 Özge Arda (Yerel Konser)

16:30 - 17:00 Kabile Sirk Sanatları Gösterisi (Festival Alanı)

17:30 - 18:30 Murat Bizel - Perküsyon Şov (Alternatif Sahne)

19:00 - 19:30 Kabile Sirk Sanatları Gösterisi (Festival Alanı)

20.00 - 21:30 Konser-Sagopa Kajmer (Ana Sahne)

29 Ekim Cuma 3. gün

13:00 - 13:30 Kabile Sirk Sanatları Gösteri (Festival Alanı)

14:00- 14:45 Gri Koç Söyleşi (Alternatif Sahne)

15:00 - 15:45 Gri Koç İmza Töreni

16:00 - 16:45 Alper Rende Söyleşi (Alternatif Sahne)

17:00 - 17:30 Kabile Sirk Sanatları Gösterisi (Festival Alanı)

17:30 - 18:30 Murat Bizel - Perküsyon Şov (Alternatif Sahne)

19:00 - 19:30 Kabile Sirk Sanatları Gösterisi (Festival Alanı)

20:00 - 21:30 Konser - Funda Arar (Ana Sahne)



























