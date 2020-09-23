banner544
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST’te

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği öğrenciler, Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmak üzere Gaziantep’e geldi.

Büyükşehir'in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST'te

23 Eylül 2020 Çarşamba 18:56

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen üniversiteli öğrenciler Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmak üzere Gaziantep’e geldiler. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı ulaşım ve konaklama imkânlarıyla kente varan öğrenciler TEKNOFEST’te üç alanda yarışacaklar.

 

ÜÇ ALANDA HAZIRLANDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı E-Gençlik çalışmaları kapsamında üniversite gençliğinin akademik kariyerine katkı sunmak amacıyla Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini uzun süredir destekliyordu. Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Mühendislik Fakültesi öğrencileri bu kapsamda 2020 TEKNOFEST’e (Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali) katılmak üzere üç alanda hazırlık yaptı. Öğrenciler TURKSAT tarafından düzenlenen Model Uydu Yarışması, ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı alanlarında yarışmalarına hazırlıklarını tamamlayıp Gaziantep’e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ulaşım desteğiyle geldiler.

 

“FİNALE KALMAK İSTİYORUZ”

Teknofest’e ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılacak öğrenciler tüm aşamaları geçip final etabına kalmak istediklerini ifade etti. Uzun süredir TEKNOFEST’e hazırlandıklarını belirten öğrenciler bundan sonrası için umutlu olduklarını ve başaracaklarını inandıklarını kaydettiler.

 

TEKNOFEST YARIŞMLARI DEVAM EDİYOR

Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ziyaretçiye kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeçayırovaDilovasıDaricaKörfezDerinceİzmitKandıraGölcükKocaelihaberGebzehaberHaberHabergebzeMarmaraTürkiyeihaberlerSondakikaSondakikahaberGebzesondakika
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yürüyüş Yolu projesini tanıttı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yürüyüş Yolu...
Kocaeli'de maskesini doğru takanlara tiyatro davetiyesi verildi Kocaeli'de maskesini doğru takanlara tiyatro davetiyesi...
TÜRKKAN'DAN BAKANA NUH ÇİMENTO İLE İLGİLİ YENİ SORULAR TÜRKKAN'DAN BAKANA NUH ÇİMENTO İLE İLGİLİ YENİ...
İSU’da düşürülen para aboneye teslim edildi İSU’da düşürülen para aboneye teslim edildi
Başkan Şayir hız kesmiyor   Başkan Şayir hız kesmiyor  
Büyükşehir birimlerine atık konteyneri Büyükşehir birimlerine atık konteyneri
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yürüyüş...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinin merkezinde bulunan Yürüyüş Yolu’nda yapılacak değişiklikleri...

Haberi Oku