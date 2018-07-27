Büyükşehir’in Desteklediği Seracılıkta Verim Artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği sağlıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü proje ile ilimizdeki çiftçilerin gelirinin artırılması ve seracılık yapan üreticilerin modern seralarda üretim yaptırarak pazar değeri yüksek ürün elde etmelerinin teşviki amaçlanıyor.

MODERN SERA DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet gösteren çiftçilerimize destek vermeye devam ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının yürüttüğü sera projesi, Kandıra Kurtyeri Mahallesi, İzmit Bayraktar ve Sapakpınar Mahallesi, Karamürsel Hayriye mahallesi, Başiskele Kılıçarslan mahallelerinde uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, faaliyetlerini sürdüren 10 çiftçimize 10 adet modern sera desteği verildi.







SERALARDAN YÜKSEK VERİM ALINIYOR