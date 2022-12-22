Büyükşehir’in izcileri Sarıkamış Şehitlerini anacak

Büyükşehir, Sarıkamış Şehitlerini 108’inci yılında rahmet ve minnet ile anıp, Kılavuz Gençlik izcilerine maneviyat duygusunu aşılayacak





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik izcileri, Sarıkamış Şehitlerini anmak için 23-25 Aralık tarihinde Diriliş 1-2 kamp alanlarında program gerçekleştirecek. Saat 19.00’da başlayacak anma kampında izciler Sarıkamış Şehitlerimize vefa örneği gösterecek. 200’ü kadın, 300’ü erkek olmak üzere 500 izci ve 50 izci lideri eşliğinde 3 gün boyunca kamp yapılacak.





ŞEHİTLERİMİZ SAYGIYLA ANILACAK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi’nin organize ettiği Kılavuz Gençlik Sarıkamış Şehitlerini Anma Kampı’nda izciler, çadırlarını kurarak ritim istasyonu, matrak oyunu, teknik iz işaretleri, balta bıçak kullanımı, ateş çeşitleri, telsiz kullanım istasyonu çalışmalarını gerçekleştirecek. Kılavuz Gençlik izcileri, şühedanın izinde yürüyüşüyle şehitlerimizi anacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise faaliyetin amacına yönelik kamp ateşi yakılacak.