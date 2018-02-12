banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in kırsal mahallelere desteği sürüyor

Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerdeki ortak kullanım alanlarının tadilatı için inşaat malzemesi sağlıyor.

Büyükşehir'in kırsal mahallelere desteği sürüyor

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere yönelik hizmet ataklarını sürdürüyor. Kandıra,  Gebze, Kartepe’nin kırsal mahalleleri başta olmak üzere Kocaeli genelinde yapılan inşaat malzemesi yardımları sayesinde, köylülerin ihtiyaçları gideriliyor. Bu kapsamda köylerde bulunan camii, çeşme, imamevi, sosyal tesis ve köy konakları gibi yapıların tamirat işleri için, tuğla, fayans, kiremit, demir doğrama gibi inşaat malzemelerini temin eden Büyükşehir Belediyesi, bu hizmet binalarının yapılmasını sağlıyor.

MALZEME YARDIMI

Kocaeli’nin her noktasına hizmet hamlesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köyleri modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Kandıra’nın Ağaçağıl Mahallesi Kuran Kursu ve konuk evine inşaat malzemesi yardımı yapan ekipler yıllardır köhne durumda olan konuk evinin restore edilmesini sağladı.

 ÇEŞME VE KÖY KONAĞI, CAMİİ TAMİRATI

Büyükşehir ekipleri, Kandıranın Kaymaz Araman, Akçabeyli, Cebeci Sarıgazi ve civar mahallelerden gelen ihtiyaç taleplerini değerlendirerek gerekli çalışmaları başlattı.  Kırsal Mahallelerde camii sundurması, köy konağı, mezarlık şadırvanı, çeşme gibi ihtiyaçların inşaat malzemelerini karşılayarak yapımı sağlandı. Darıca 500 Evler Camii’nin kubbesinin kaplanması için talepte bulunan cami derneğine geri dönüş yapıldı. Muhtarlık İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler Darıca’daki camiide gerekli incelemeleri yaptıktan malzemeleri tedarik ederek Caminin kubbesinin kaplanmasını sağladı.

​ 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çoban Mustafa Paşa Cami eksiklikleri giderilsin Çoban Mustafa Paşa Cami eksiklikleri giderilsin
Kudüs meselesi GKM’de konuşuldu Kudüs meselesi GKM’de konuşuldu
GİV'den Rektör Görgün’e ziyaret GİV'den Rektör Görgün’e ziyaret
Güler ve Köşker'den okul ziyareti Güler ve Köşker'den okul ziyareti
Biyoteknoloji alanında geleceğe damga vuracaklar Biyoteknoloji alanında geleceğe damga vuracaklar
Aziz Şehidimiz İlker Ağçay’ın ardından! Aziz Şehidimiz İlker Ağçay’ın ardından!
Yukarı Çık

banner339

Çoban Mustafa Paşa Cami eksiklikleri giderilsin
Dernek Başkanı Muhammet Coşkun Vakıflar Genel Müdürlüğünü Tarihe şikayet ediyor.

Haberi Oku