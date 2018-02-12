Büyükşehir’in kırsal mahallelere desteği sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere yönelik hizmet ataklarını sürdürüyor. Kandıra, Gebze, Kartepe’nin kırsal mahalleleri başta olmak üzere Kocaeli genelinde yapılan inşaat malzemesi yardımları sayesinde, köylülerin ihtiyaçları gideriliyor. Bu kapsamda köylerde bulunan camii, çeşme, imamevi, sosyal tesis ve köy konakları gibi yapıların tamirat işleri için, tuğla, fayans, kiremit, demir doğrama gibi inşaat malzemelerini temin eden Büyükşehir Belediyesi, bu hizmet binalarının yapılmasını sağlıyor.

MALZEME YARDIMI

Kocaeli’nin her noktasına hizmet hamlesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köyleri modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Kandıra’nın Ağaçağıl Mahallesi Kuran Kursu ve konuk evine inşaat malzemesi yardımı yapan ekipler yıllardır köhne durumda olan konuk evinin restore edilmesini sağladı.

ÇEŞME VE KÖY KONAĞI, CAMİİ TAMİRATI

Büyükşehir ekipleri, Kandıranın Kaymaz Araman, Akçabeyli, Cebeci Sarıgazi ve civar mahallelerden gelen ihtiyaç taleplerini değerlendirerek gerekli çalışmaları başlattı. Kırsal Mahallelerde camii sundurması, köy konağı, mezarlık şadırvanı, çeşme gibi ihtiyaçların inşaat malzemelerini karşılayarak yapımı sağlandı. Darıca 500 Evler Camii’nin kubbesinin kaplanması için talepte bulunan cami derneğine geri dönüş yapıldı. Muhtarlık İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler Darıca’daki camiide gerekli incelemeleri yaptıktan malzemeleri tedarik ederek Caminin kubbesinin kaplanmasını sağladı.

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