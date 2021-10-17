Büyükşehir’in Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları’nda İzmit Sümerspor Farkı





Spor Kenti Kocaeli’de sporu teşvik etmek ve kentlinin denizle ilişkisini güçlendirmek hedefiyle yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde yeni bir su sporları organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. Türkiye Kürek Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Türkiye’de düzenlenen ilk Dünya Şampiyonası standartlarında yarışma olma niteliğinde tam not aldı. Ayrıca bu yarışma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ileriki yıllarda Dünya Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapacak standartları yerine getirdiğinin bir işareti olarak hafızalarda yer aldı. Yarışları izlemeye gelenler arasında Baht Oyunu dizisinin sevilen oyuncusu İdris Nebi Taşkan da yer aldı.

BÜYÜKŞEHİRİN DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’nde amatör spor kulüplerine desteğinin bir göstergesi olarak İzmit Sümerspor’un yarışmalarda elde ettiği üstün başarı dikkatlerden kaçmadı. İzmit Sümerspor Kürek Kulübü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları sonunda toplamda 5 kategoride birincilik, 2 kategoride de ikincilik ve üçüncülük kupasını aldı. 5 kategoride, Kadınlar, Erkekler, Master Kadın, 19 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde açık ara puanlamada birinci olarak şampiyonluk kupalarını kazanan İzmit Sümer Spor Kürek Kulübü yarışlara damga vurdu.

300’E YAKIN SPORCU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kürek Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle yapılan yarışlara Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın yanı sıra Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Av. Vedat Doğusel, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Kürek İl Temsilcisi Murat Günalp ve çok sayıda sporsever katıldı. Kocaeli’nden İzmit Sümerspor Kürek Kulübü, Şişecam Çayırova ve Bayramoğlu Kürek Kulübünün yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Sinop Gençlik Merkezi Kürek Kulübü, İzmir Kürek Kulübü, Türk Balıkadamlar, TED Ankara Kolejliler, Komodor, Atılım Üniversitesi, İstanbul Kürek Kulübü, Altınboynuz, Galata Kürek Kulübü, Haliç Kürek Kulübü ve Vira Kürek Kulüplerinden 300’e yakın sporcu mücadele etti.

ÇAKMAK: DENİZ KOCAELİ’NİN

KÜLTÜRÜNÜN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Vekili Çakmak, Kocaeli’yi körfezden, denizden ayrı düşünmemek gerektiğini ifade ederek, “Deniz Kocaeli’nin kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçeğin yeniden Kocaeli’nin su sporları merkezi olarak anımsanmasına, deniz kültürümüze ve su sporlarının gelişmesine büyük katkıda bulunacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu bağlamda öteden beri gösterdiği çabalara, bir de su sporları organizasyonlarına ve tesislere katkıda bulunacak; özellikle yeni kuşak çocuk ve gençlerimizi denizle buluşturacağız. En büyük dileğimiz, su sporları merkezlerimizin yaygınlaşması, körfezimizin ulusal ve uluslararası su sporlarına ev sahipliği yapmasıdır. İzmit’imize ve Kocaeli’mize güzellikler getirmesini diliyorum” dedi.

KADINLAR 4X+ İZMİT SÜMERSPOR KÜREK BİRİNCİ

Deniz Küreği Kadınlar 4x+ Yarışında Nisa Süren - Ayşe Baydar - Vasfiye Sude Koç - Dilara Yeğin - Sudem Kumla (d) oluşan İzmit Sümerspor Kürek birinci olurken Eda Başaran - Firdevs Selin Baltacıoğlu - Pelinsu Selvi - Bedia Evrim Özkan - Eda Gemici (d) oluşan Altınboynuz ikinci ve Melike Ezgi Gündoğdu - Ceyda Çiğdem Yıldız - Elif Berna Taban - Azra Betül Koçak - Berkin Sönmez (d) oluşan Sinop Gençlik ve Spor üçüncü oldu.

ERKEKLER 4X+ İZMİT SÜMERSPOR KÜREK BİRİNCİ

Deniz Küreği Erkekler 4x+ Yarışında Halil Özkan Özkara - Muhammet Yusuf Maytalman - Engin Özkan - Taşkın Kiyer - Arif Emirhan Guda (d) oluşan İzmit Sümerspor Kürek birinci olurken Harun Eren Ofluoğlu - Seyyit Mert Aydoğan - Barış Altunok - Yiğit Terman - Eda Gemici (d) oluşan Altınboynuz ikinci ve Özer Çeliksüngü - Doruk Solmazlar - Selahattin Mert Tınmaz - Ege İnceisa - Batın Erke Kuzu (d) oluşan İzmir Kürek üçüncü oldu.

MASTER MİX 4X+ GALATASARAY BİRİNCİ

Deniz Küreği Master Mix 4x+ Yarışında Yüksel Taşçı -Ceyda Şahin Selman Özgür Çubukçu - Şahika Süverçe Korkmazer - Azra Senem Çiftcibaşı (d) oluşan Galatasaray birinci olurken Meltem Göksu - Zeynep Toksöyle - Ozan Köy - Alper Güney - Arif Emirhan Guda (d) oluşan İzmit Sümerspor Kürek ikinci ve Ali Ünlü - Bengisu Delioğlu - Pınar Delioğlu - Kağan Uğur - Meltem Yılmaz (d) oluşan ferdi takım üçüncü oldu.

MASTER KADINLAR 4X+ İZMİT SÜMERSPOR KÜREK D BİRİNCİ

Deniz Küreği Master Kadınlar 4x+ Yarışında Sibel Gökçay Bek - Sinem Ezgi Şarlı - Simge Şarlı - Esin Bayhan - Arif Emirhan Guda (d) oluşan İzmit Sümerspor Kürek D birinci olurken Pelin Çankaya - Poyraz Gözde Gümüşayak - Özenç Özboz - Aysun Yaman - Batın Erke Kuzu (d) oluşan İzmir Kürek ikinci ve Hazal Özbek - Selin Evren Özoğlu - Nehir Uzun - Hikmet Mehpare Çıkrıkçı - Sudem Kumla (d) oluşan İzmit Sümerspor C üçüncü oldu.

MASTER ERKEKLER 4X ALTINBOYNUZ BİRİNCİ

Deniz Küreği Master Erkekler 4x+ Yarışında Türker Miletli - Cem Demirçift - Caner Bakıcı - Akkan Gökerti - Gizem Kurt (d) oluşan Altınboynuz birinci olurken Gökhan Dalgıç - Cihan Ayger - Yaman Taciroğlu - İlhan Akgül - Kaan Şahin (d) oluşan Fenerbahçe ikinci ve Serkan Eren - İbrahim Karayılan - İsmail Deniz Okan - Ekrem Sirmen - Arif Emirhan Guda (d) oluşan İzmit Sümerspor B üçüncü oldu.

U19 KIZLAR 4X İZMİT SÜMERSPOR KÜREK BİRİNCİ

Deniz Küreği U19 Kızlar 4x+ Yarışında Nisa Süren - Vasfiye Sude Koç - Lara Bozüyük - Seren Yağmur Özbay - Sudem Kumla (d) oluşan İzmit Sümerspor Kürekbirinci olurken Azra Betül Koçak - Elif Berna Taban - Aslı Yazıcı - Melissa Başoğlu - Berkin Sönmez (d) oluşan Sinop Gençlik ve Spor ikinci ve Ezgi Atak - Sude Derin Turut - Ada Dilara Özgürel - Nazlı Gaye Alpaslan - Alya Yumrukaya (d) oluşan İzmir Kürek üçüncü oldu.

U19 ERKEKLER 4X İZMİT SÜMERSPOR KÜREK BİRİNCİ

Deniz Küreği U19 Erkekler 4x+ Yarışında Cem Deha Baki - Efe Subaşı - Emirhan Ziya Öztürk - Süleyman Fatih Sert - Arif Emirhan Guda (d) oluşan İzmit Sümerspor Kürek birinci olurken, Taşkın Kiyer - Davut Yağız Kavan - Buğra Hayta - Emirtzan Chatip Moustafa - Sudem Kumla (d) oluşan İzmit Sümerspor Kürek B & Ferdi Karma ikinci ve Arda Muzaffer Ömer - Meriç Ağakuş - Arif Günaydın - Güney Cevat Erdem - Azra Berru Olgun (d) oluşan Vira Denizciler üçüncü oldu.

BÜYÜKŞEHİR ORGANİZASYONDA TÜM ÖNLEMLERİ ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü etkinlik için güvenlik, Covid-19 ve diğer tüm sağlık önlemlerini aldı. Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde 4 bin metrelik parkurda düzenlenen yarışlarda sporcular, master mix, master erkek-kadın, 19 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Güneşli ve güzel bir havada başlayan şampiyonada Kocaeli’nin ilk kürekçisi Ayşe Baydar’a plaket verilirken ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupaları verildi.

Final karşılaşmalarının ardından Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları’nda alınan sonuçlar şöyle:

Deniz Küreği Kadınlar 4x+ Yarışı: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz 3. Sinop Gençlik ve Spor

Deniz Küreği Erkekler 4x+ Yarışı: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. İzmir Kürek

Deniz Küreği Master Mix 4x+ Yarışı: 1. Galatasaray, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Ferdi Takım

Deniz Küreği Master Kadınlar 4x+ Yarışı: 1. İzmit Sümerspor Kürek D, 2. İzmir Kürek, 3. İzmit Sümerspor C

Deniz Küreği Master Erkekler 4x+ Yarışı: 1. Altınboynuz, 2. Fenerbahçe, 3. İzmit Sümerspor B

Deniz Küreği U19 Kızlar 4x+ Yarışı: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. İzmir Kürek

Deniz Küreği U19 Erkekler 4x+ Yarışı: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek B & Ferdi Karma, 3. Vira Denizciler















