Büyükşehir'in Spor Hizmetleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Spor Kenti Kocaeli” idealini gerçekleştirmek için çocuk, genç, yaşlı bütün vatandaşların spor yapmasına imkan veren mekanlar oluşturuyor, 7’den 77’ye herkesin spor yapması için fırsatlar sunuyor. “Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl” sunumuyla Büyükşehir’in hizmet ve eserlerini kamuoyuyla paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Spor Kenti Kocaeli’ne kazandırdığımız eserler, inşallah uzun yıllar boyunca halkımıza özellikle gençlerimize hizmet verecek. Kocaeli’ni bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edecek gençlerimiz bu tesislerimizde yetişecek” dedi.





SPORCU FABRİKASI GEBZESEM

Sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için spora yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’ni (GEBZESEM) Kocaeli’ne kazandırdı. 15 bin 500 m2 kapalı alanı olan 4 katlı merkez, nice şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlıyor. GEMZESEM’de çok amaçlı spor salonları, fitness salonu, konferans salonu, eğitim sınıfları, yürüyüş yolu, geleneksel çocuk oyunları salonu, pilates salonu, çok amaçlı saha, badminton kortları, masa tenisi oyun alanı, satranç oyun alanları bulunuyor. Açıldığı günden itibaren tesiste 11 branşta 12 bin 178 sporcuya hizmet verildi.





ŞAMPİYONLUĞA KULAÇ ATIYORLAR

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde kurduğu spor tesisleriyle herkes için sporu hedefliyor. Kartepe, Dilovası ve Kandıra’ya yarı olimpik yüzme havuzları yapan Büyükşehir ayrıca Gebze Cumhuriyet Mahallesine de yeni şampiyonların keşfedileceği yüzme havuzu inşa edildi.





ÇOK AMAÇLI SPOR SALONLARI

Kocaeli’ne çok fonksiyonlu spor kompleksleri kazandıran Büyükşehir, Karamürsel, Darıca, Kartepe İHl ve Körfez Anadolu Lisesi’ne de içerisinde

basketbol, voleybol, hentbol sahaları; pilates- aerobik salonu, fitness salonu yer alan spor salonları inşa etti. Büyükşehir, Dilovası Sporcu Kamp Merkeziyle de profesyonel sporculara hizmet veriyor. 815 m2 alanda 20 yatak odası ve 60 kişi kapasiteyle tesiste konaklayan sporcuların birçok ihtiyacına cevap veriliyor. Büyükşehir, bütün ortak yaşam alanları ve cazibe merkezlerinde sportif aktiviteler için alan açarken 13 yeni stat, futbol sahaları, tenis kortu ve spor tesisi yaptı ve mevcut spor tesislerini de yeniledi.





POTASIZ OKUL KALMASIN, SKATE PARK

Büyükşehir Potasız Okul Kalmasın projesi ile her öğrenciye erişmek istiyor. Bu kapsamda okullarda spor yapma imkanlarını geliştirmek için Potasız Okul Kalmasın Projesini devam ettiriyor. Büyükşehir, basketbol ve voleybol sahası bulunmayan 204 okula basketbol ve voleybol sahaları kurdu. Büyükşehir, skate parka ilgi gösteren gençleri de unutmadı. Gençlerin, daha güvenli ve uygun ortamda hobilerini gerçekleştirmeleri için skate park projeleri geliştiren Büyükşehir, Başiskele, Çayırova, Derince, İzmit, Karamürsel ve Körfez kurduğu 6 skate parkta gençleri ağırlıyor. Gençler hem spor yapıyor hem eğleniyor.





BİSİKLET YOLLARI, İZCİLİK VE DOĞA

Bisiklet yol ağına 28 km yeni yol ağı eklenerek toplamda 73 km’ye çıkarıldı. Bisikletle erişim ve ulaşımı teşvik için; 4 yılda akıllı bisiklet istasyon sayısı 75’e, akıllı bisiklet sayısı ise 535’e yükseltildi. Bireysel bisiklet kullanımını teşvik etmek için ise 101 ücretsiz bisiklet parkını hizmete sunuldu. Kocaeli’nin doğası da bir başka. Bu bağlamda Büyükşehir, şehrin sunduğu doğa sporu ve doğa turizm imkânlarını geliştirmek, bu zenginliğimizi aktifleştirmek üzere izcilik ve doğa sporlarına önem veriyor. Oryantiring, dağcılık, kampçılık, tırmanma, canyoning, motokros, off-road, bisiklet, paintball, kayak, snowboard, yamaç paraşütü, mağaracılık temalarında 4 yılda; 13 temada 7 bin 424 sporcu, 84.550 doğa ve spor tutkununun katılımıyla 27 etkinlik düzenlendi.





AMATÖR SPORUN MERKEZÜSSÜ “KAĞITSPOR”

Büyükşehir, Kocaeli’de amatör sporun çatı markası olan Kağıtspor’un faaliyetlerini geliştirdi. 12’si engelliler için olmak üzere 36 branşta 2019’da 5 bin 130 olan sporcu sayısını 8 bin 046 sporcuya, faaliyet gösterdiği salon sayısını 76’dan 147’ye yükseltti. 134 milli sporcuyla son 4 yılda 2 bin 566 uluslararası ve 607 ulusal şampiyonaya katıldı. Ayrıca amatör ruhun her zaman yanında olan Büyükşehir, amatör spor kulüplerine destek veriyor. Büyükşehir, 494 amatör spor kulübü ve 166 okul spor kulübünü ayni ve nakdi yardımlarla destekledi.





SPOR OKULLARI, ENGELSİZ SPOR

Sporu bir yaşam kültürü olarak geliştirmek, sporun pozitif faydasını gençlere sunmak üzere Büyükşehir, spor okullarını geliştirdi. Jimnastik, güreş, badminton, yüzme, voleybol, izcilik, masa tenisi, basketbol, satranç, binicilik, atletizm branşlarında 12 ilçede 128 tesiste spor okullarını etkin çalıştıran Büyükşehir, özel yetenek kursları, sporcu yetenek taramalarıyla Kocaeli’nin sporcu envanterini büyüttü. Spor okullarından 4 yılda 133 bin 119 öğrenci faydalandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla da dezavantajlı bireyleri bir an olsun yalnız bırakmayan Büyükşehir, “Aşmak İçin Hareket” programını başlattı. Hareket etmek, egzersiz yapmak, sportif aktivitelere katılmak, yeteneklerini geliştirmek isteyen engellilere ulaşım, tesis, eğitimci destekleri sağladı. Bin 780 engelli sporcuya hizmet verdi ve 501 milli müsabakaya katıldı.



















































































