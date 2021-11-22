GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehirle ‘Hayata Tutun’dular

Büyükşehir’in “Hayata Tutun” projesiyle 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde alınan basit önlemlerle olası ev kazalarının önüne geçiliyor, yaşlıların yaşamı kolaylaştırılıyor

Büyükşehirle ‘Hayata Tutun'dular

22 Kasım 2021 Pazartesi 09:15

 


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, geçen yıl hayata geçirilen, “Hayata Tutun” projesi sayesinde, evlerine banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları karşılanan yaşlı vatandaşların hayata tutunması sağlanıyor.

 

HAYATA TUTUN PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen ‘’Hayata Tutun‘’ projesiyle yaşlanma süreciyle birlikte vatandaşlarda görülen yetersizliklerin ve günlük yaşam aktivitelerindeki zorlukların önüne geçilerek, olası ev kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.

 

APARATLARI A TAKIMI EKİPLERİ TAKIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önem verdiği projelerden biri olan “Hayata Tutun” projesi kapsamında Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki “A Takımı” ekiplerince, 65 yaş üstü vatandaşların talebi üzerine, banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı monte edilerek, ihtiyaçları karşılanıyor. Proje kapsamında, Kocaeli genelinde şu ana kadar 1090 eve hizmet götürüldü. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ait 153 Çağrı Merkezi’ni aramaları gerekiyor.

 

“ALLAH, BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN”

Gölcük ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Emine Pir, yaşlılık ve hastalıklardan dolayı evde bazı sıkıntılar yaşadığını, takılan aparatlar sayesinde işinin kolaylaşacağını belirterek, “Hizmetten çok memnun kaldım. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah, ondan razı olsun” dedi. Emine Pir’in damadı Erol Genç de, “Yapmış olduğunuz hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Yaşlılarımızı unutmuyor” diye konuştu. Yapılan hizmetin kendisi için çok büyük kolaylıklar sağlayacağını anlatan 76 yaşındaki Hamide Turgut ise “Çok memnun oldum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel hizmetleri devam ettirsin” ifadesini kullandı.

 








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Doğayı Koruyalım Dünyamız Çöl Olmasın Doğayı Koruyalım Dünyamız Çöl Olmasın
Kıbrıs’a Kültür Ve İnanç Turizmi Başlatmalıyız! Kıbrıs’a Kültür Ve İnanç Turizmi Başlatmalıyız!
Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesiyle İstanbul Tiyatro Festivalinde Sahne Aldı Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesiyle İstanbul...
Başkan Büyükgöz Gebzeli Hemşerilerinin Yanında Başkan Büyükgöz Gebzeli Hemşerilerinin Yanında
42 Düzensiz Göçmen Yakalandı 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Otomobil İle Kamyonun Çarpıştığı Kazada 5 Kişi Yaralandı Otomobil İle Kamyonun Çarpıştığı Kazada 5 Kişi...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Doğayı Koruyalım Dünyamız Çöl Olmasın
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını...

Haberi Oku