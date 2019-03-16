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Büyükşehirli Atıcılar olimpiyat yolunda!

Kocaeli Büyülkşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı atıcıları Olimpiyat vizesi almak için Meksika’da.

Büyükşehirli Atıcılar olimpiyat yolunda!

16 Mart 2019 Cumartesi 17:04

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı atıcıları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tunçer Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı hocası Ali Emre Güray eşliğinde Meksika’nın Acapulco kentinde yapılacak olan Trap-Skeet Dünya Kupasına katılıyor.

HEDEF OLİMPİYAT VİZESİ 2020

Tokyo Olimpiyatlarına kota veren ilk yarışma olan Trap-Skeet Dünya Kupası’nda Trap alanında mücadele edecek olan Büyükşehir Kağıtsporlu Tunçer ve İlbilgi” Hedefimiz Olimpiyatlara katılmak ve ülkemize Atıcılık dalında ilk madalyayı getirmek. Bunun için uzun bir süredir çalışıyoruz. Sezona hazırlık Turnuvaları ile startverdik, iyi sonuçlar aldık. İnşallah Meksika’dan kota ile döneceğiz dedi. Başarılı sporcular trap erkekler takımında Yavuz İlnam ile beraber altın madalya için mücadele edecekler. Etiketler; #Kocaeli Büyülkşehir Belediyesi #Kağıtspor İlgili Galeriler Sanayinin kalbi otomotivdir! Yorum Ekle İsim GÖNDER ×Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. 


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