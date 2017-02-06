Büyükşehir,Muhtarlarla Koordinasyon Halinde!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarlar ve çiftçilerle dayanışma içerisinde çalışıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık bir yıl önce kurulan Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı; muhtarlar, çiftçiler ve kırsaldaki mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için geride kalan sürede önemli çalışmalar yaptı.

MUHTARLAR İLE KOORDİNASYON KURULUYOR

Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı, modern şehirciliğin gerektirdiği yüksek teknoloji çözümlerini de kullanarak muhtarlıklarımızın, çiftçilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın ihtiyaçlarının temininde yardımcı oldu. Hizmet ve yatırım biçimlerini planladı ve destekledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki taleplerini takip ederek neticelendirilmesi sağladı.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Daire başkanlığı bünyesinde kurulan muhtar irtibat birimi sayesinde, 7 gün 24 saat muhtarlardan gelen taleplere cevap verilip, sıkıntıları gideriliyor. Hizmet çerçevesinde muhtar sorumluları, muhtar dernek başkanları ve muhtarlarla grup ya da genel koordinasyon toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda toplumsal, kentsel ve sosyal sorunlar yetkililerden dinlendi, birlikte çözüm geliştirildi. Kentimizdeki yaşam kalitesini arttıracak yeni projeler planlandı. Projelerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar ve iş takibi yapıldı. Koordinasyon toplantıları belirli periyodlarda yinelendi.

KIRTASİYE VE OFİS YARDIMLARI YAPILDI

Tüm muhtarlara içeriğinde pilot ve tükenmez kalem, A4 şeffaf ve telli dosya, ıstampa ve mürekkebi, mekanizmalı geniş ve dar klasör, yapıştırıcı, zarf ve A4 kağıt bulunan kırtasiye yardımı yapıldı. Ayrıca ofis takımları olmayan muhtarlara ofis takımları ve cemiyetlerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye verildi. Çalışmalar kapsamında muhtarlara 22 çalışma masası, 30 çalışma koltuğu, 83 misafir koltuğu, 215 plastik masa, 840 plastik sandalye ve 390 tabure yardımı yapıldı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Toplumumuza kan bağışı duyarlılığının kazandırılması için, “Muhtarlar Kocaeli'ne Kan Veriyor" kampanyası ve afetlere hazırlıklı olunması ve afet bilincinin kazandırılması için, ‘Afet Eğitimi Al, Mahallene Sahip Çık’ sloganıyla muhtarlara deprem eğitimi verildi.

TARIM ÇALIŞTAYI YAPILDI

Bu çalışmalar kapsamında düzenlenen Tarım Çalıştayı, ilimizde tarım ve hayvancılık konularında çalışma yapan kurum ve kuruluşların yetkilileri bir araya getirildi. Sorun ve çözüm önerileri tartışıldı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Üniversitesi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre Orman Müdürlükleri ile ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek tespitlerde bulundu. Bu çalıştayın sonuç raporu hazırlanarak kamuoyuna sunuldu. Ayrıca çiftçilere destek vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi tarafından tohum ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

KIRSAL ALANLARA DESTEK VERİLDİ

Kırsal mahallelerimizde; cami, köy konağı, şadırvan, imamevi, sosyal tesis, çeşme ve mezarlık gibi yapıların tamir veya yeniden inşa edilmesi için, işçiliği muhtarlık tarafından karşılanmak kaydıyla çimento, kireç, kiremit, kalebodur, fayans, demir, hazır beton gibi inşaat malzemesi verildi.









