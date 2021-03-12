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Büyükşehrin “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” Projesine Yoğun İlgi

Biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiriciliği yapılarak, mahallelerdeki ekonomik refahın artırılması ve kırsal kesimdeki çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi hedeflenen projeye başvurular sürüyor

Büyükşehrin 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” Projesine Yoğun İlgi

12 Mart 2021 Cuma 12:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, eko turizmin geliştirilmesi amacıyla geliştirdiği “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” projesine çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülük ettiği ve diğer yerel yönetimlere de örnek olacak tamamı hibe projeye müracaatlar sürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen proje ile biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiriciliği yapılarak, mahallelerdeki ekonomik refahın artırılması ve kırsal kesimdeki çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor.

 

KADIN ÇİFTİLERDEN YOĞUN İLGİ

Kadın çiftçilerin de ilgi gösterdiği proje kapsamında, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde oğul otu, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde tıbbi nane, Kandıra ve İzmit ile diğer ilçelerde ise biberiye yetiştirilecek. Evraklarını teslim ederek başvurusunu yapan çiftçilerin arazi keşifleri ve danışmanlık hizmeti, Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ürün alım garantili projede, hibe fidelerin ekimi ve hasadı Büyükşehir tarafından yapılıyor. Bu kapsamda ilçelerde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Yenice ve Düğmeciler Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir ziraat mühendisi tarafından çiftçilere biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiriciliği hakkında sunum yapıldı. Toplantıda, ziraat mühendisi, çiftçilerin sorularını cevapladı.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurularda güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, ikametgah, nüfus kağıdı fotokopisi, tapu fotokopisi veya kira ise 5 yıllık kira sözleşmesi belgeleri isteniyor. Destekleme için en az 10 dönüm ve en fazla da 15 dönüm alan olması gerekiyor. Çiftçilerin gelir düzeyini arttıracak ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ projesine başvurular, Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nden alınıyor. Başvuru sonrası, ‘Başvuru Sahibinin Arazi Mülkiyet Durumu’, ‘Arazinin Değerlendirilmesi’, ‘Makine Ekipman Durumu’, Organik veya İyi Tarım Sertifikasına Sahip Olması’ ve ‘Bitkisel Üretim Eğitimi Almış Olmak’ şartları, Büyükşehir Belediyesi Teknik İnceleme Komisyonunca değerlendirmeye alınarak, teşvikten yararlanacak çiftçiler belirleniyor.









 

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