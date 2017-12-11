“Büyümede tarihi zirve sevinç yarattı”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 11.1’lik rekor büyümeye yönelik değerlendirmesinde, ekonomik büyümede yaşanan tarihi zirvenin her kesimde sevinç yarattığını ifade ederek; “Son 6 yılın rekoru kırıldı. 3. çeyrekte Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi oldu. Bundan sonra en büyük beklentimiz güçlü büyümenin yatırıma ve istihdama dönüşmesini görmektir.” dedi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından yüzde 11,1 olarak açıklanan büyüme performansına yönelik değerlendirmesinde yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin tarihi zirveye ulaştığını belirterek, "Üçüncü çeyrekte yüzde 11,1’lik büyüme rakamı morallerimizi düzelten, memnuniyet verici bir büyüme performansıdır. Çift haneli bekliyorduk ama 11,1 ile son altı yılın rekoru oldukça kuvvetli bir büyüme rakamı geldi. Bunda üçüncü çeyrek ihracat ve turizm gelirlerindeki toparlanmayla birlikte üretime ait, vergisel ve KGF yönlü teşviklerin ekonomik faaliyetler üzerindeki ivmelendirici etkisinin üçüncü çeyrekte de devam etmesi ve baz etkisini görüyoruz." dedi.

-Makine ve teçhizat yatırımlarında çarpıcı artış

Son dört çeyrek sonrasında makine ve teçhizat yatırımlarında büyüme olmasına dikkat çeken Zeytinoğu, "Gayrisafi sabit sermaye oluşumuna baktığımızda makine teçhizat yatırımlarındaki yüzde 15,3’lük artış en çarpıcı ve memnuniyet verici göstergedir. Zira son dört çeyrektir bu kalemde daralma vardı. Makine teçhizat yatırımı 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7, dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.1 ve ikinci çeyreğinde yüzde 9,3 küçülmüştü. En büyük beklentimiz güçlü büyümenin yatırıma ve istihdama dönüşmesini görmektir. Umarız makine teçhizat yatırımlarındaki üçüncü çeyrekte yakaladığımız bu artış sürekliliğini korur ve önümüzdeki dönem de devam eder. Zira sanayi üretimi olmadan kalkınma olmuyor. " dedi.

-Büyümeye her sektörden katkı geldi

Üçüncü çeyrekte büyümeye sanayi, hizmet, inşaat gibi her alandan katkı gelmiş olmasının büyümenin kalitesi yönünden önemli olduğunun altını çizen Zeytinoğlu, "Yılın üçüncü çeyreğinde imalat sanayimiz yüzde 14.8, inşaat yüzde 18,7 ve hizmetler sektörümüz yüzde 20,7 büyüdü. Tarım hariç büyümenin dengeli olduğunu görüyoruz. Sadece tarım sektörü yüzde 2,8 ile düşük bir büyüme sergiledi. Tabii biz tarımı da çok önemsiyoruz ve önümüzdeki yıl Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile tekrar gündemimize gireceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan ihracat yüzde 3.53, ithalat yüzde 3.19 ile net dış ticaretin 0.34’lük pozitif katkısı son derece sevindiricidir. İhracatın üretimden istihdama önemli katkısı olduğunu biliyoruz." dedi.

Dayanıklı tüketim mallarındaki üçüncü çeyrek değişim oranının yüzde 31.1 ile oldukça dikkat çekici seviyede olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "Beyaz eşya ile ilgili vergi indirimlerine yönelik teşviklerin işe yaradığını görüyoruz." dedi.





-Büyüme 4. çeyrekte de sürecek

Zeytinoğlu yılın son çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde, "Dördüncü çeyrek öncü göstergeler de ekonomik büyümenin devam edeceğini göstermekte. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan sanayi üretim verisi henüz erken olmakla birlikte son çeyrekle ilgili büyüme beklentimize katkı verdi. Yılın son çeyreğinde yüzde 5-6 arası ve tamamında ise yüzde 7 civarı bir büyüme ile yılı kapatacağımızı düşünüyoruz." dedi.





-Merkez Bankası tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi istatistiklerini de değerlendirerek yükselen cari açığa dikkatleri çeken Zeytinoğlu, "Cari açıkta dış ticaret dengesinden ötürü ekimde de artış oldu ve yıllık cari açığımız 41.9 milyar dolara yükseldi. Döviz kurunun da cari açığı beslediğini biliyoruz. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler açıkta frenleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Cari açık her zaman üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Döviz kazandırıcı faaliyetlere ağırlık vermemiz gerekiyor.” dedi.





Ekim'de net hata noksanın 3,8 milyar dolar olduğunu belirten Zeytinoğlu, "Net hata noksan kaleminde ekimde dikkat çekici bir artış olduğunu görüyoruz. Bunun sermaye girişi üzerinden açığı azaltıcı etkiye sahip olduğunu biliyoruz ancak açığın finansmanında sürdürülebilirliği açısından doğrudan yatırımlardaki girişleri önemsiyoruz." dedi.