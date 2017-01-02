Buzlanma kazaya neden oldu

Kandıra Kefken mevkiinde oluşan buzlanma kazaya yol açtı. Şans eseri yaralanma gibi durumların yaşanmadığı kazada sadece maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgilere göre seyir halinde olan ve sürücüsünün kim olduğu henüz bilinmeyen 41 KA 960 plakalı kamyon, yolda oluşan buzlanma sebebi ile kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine gelen kurtarıcı tarafından kamyon otoparka götürüldü.