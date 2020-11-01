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Cadde Ve Sokaklar Asfaltlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Derince ilçesindeki altyapı çalışmalarıyla birlikte üstyapı çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Cadde Ve Sokaklar Asfaltlanıyor

01 Kasım 2020 Pazar 14:02

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli’nin Derince ilçesinde altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda asfaltlama çalışmaları yapıyor. Derince Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları da altyapı ile birlikte eşzamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

 

2800 TON ASFALT KULLANILDI

İSU Genel Müdürlüğü gerçekleştirilen asfalt çalışmaları kapsamında Yenikent, Fatih Sultan Mehmet, Çınarlı ve Sırrıpaşa Mahallelerinde altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 11 bin 800 metre kare alanda toplamda 2800 ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

 

DERİNCE’NİN ALTYAPISI BAŞTAN SONA DEĞİŞİYOR

Derince ilçesinde yapılacak olan altyapı çalışmalarıyla 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı imalatı yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Derince’nin altyapısı baştan sona yenilenmiş olacak.

 



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