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Çadırkentte 8 Mart Kutlaması

BAŞKAN BIYIK, DEPREMZEDE KADINLARIN 8 MART KADINLAR GÜNÜ’Ü UNUTMADI

Çadırkentte 8 Mart Kutlaması

08 Mart 2023 Çarşamba 16:34


Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık’la birlikte çadırkentleri ziyaret ederek depremzede kadınlara kişisel bakım seti ve hijyen paketi hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışmaları koordine ederken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de depremzede kadınlara yönelik anlamlı bir çalışma yaptı. Eşi Havva Bıyık ile birlikte Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çadır kentleri ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

KİŞİSEL BAKIM SETİ VE HİJYEN PAKETİ HEDİYE ETTİ

Depremzede kadınlara kişisel bakım seti ve hijyen paketi hediye eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Toplumumuzun birleştirici ve koruyucu unsuru olan kadınlarımız, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan aile ve toplum hayatının temel direğidir. Her zaman olduğu gibi depremde de en çok kadınlarımız fedakarlık yapıyor. Depremin acısını bir nebze de olsa hafifletmek ve 8 Mart’ta yüzlerinde küçük de olsa bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Bir kez daha başta depremzede kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” diye konuştu. Çadırkentlerde yaşayan depremzede kadınlar da kendileri için anlamlı bir jestte bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşine kendilerini unutmadıkları için teşekkür ettiler.






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