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Çağrı Merkezi’ne Gelen Talep Gülümsetti

Büyükşehir ekipleri canla başla yolları açmak için mücadele ederken Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayan ufaklık ekiplerin karları temizlemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi

Çağrı Merkezi'ne Gelen Talep Gülümsetti

18 Ocak 2021 Pazartesi 16:43

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm ekipler yoğun kar yağışından dolayı yolların kapanmaması için gece gündüz çalışıyor. Vatandaşların ulaşım yollarını 7/24 açık tutan Büyükşehir, herkesin takdirini toplarken Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ne gelen ilginç talep şaşırttı. Çağrı Merkezi’ndeki görevli personele karla mücadele edilmemesi talebini ileten küçük çocuk, gülümsetti. Karların azaldığı gerekçesiyle karla mücadele yapılmamasını isteyen çocuğa görevli personelin tavsiyesi ise park ya da bahçede karla oynaması oldu.

 

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Başkan Tahir Büyükakın da gülümseten bu diyaloğu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yapılan paylaşımın altına yapılan onlarca yorum aşırı pozitif buldukları ses kaydını beğenirken Büyükşehir çalışanının yaklaşımını da olumlu bulduklarını dile getirdiler. Bir kullanıcı da Başkan Büyükakın’a seslenerek “Başkanım bu çocuğu Kartepe’ye çıkaralım. Kar’a, beyaza doysun” şeklinde konuştu.

 

İŞTE GÜLÜMSETEN O DİYALOG

ÇOCUK: Bizim buraya kar yağdı. Arabalar gelip yolları açıyor. Açmamaları için bir yol var mı?

 

KBB PERSONELİ: Neden açmalarını istemiyorsun?

 

ÇOCUK: Çünkü karlar azalıyor burada.

 

KBB PERSONELİ:Anladığım kadarıyla sen kartopu oynamak istiyorsun. Ondan yolların açılmasını istemiyorsun.

 

ÇOCUK: Evet.

 

KBB PERSONELİ: Ama şöyle düşün. Sabah işe gidecek birçok amacalar, abiler ve ablalar var. Onların işe              gitmeleri için bizim ekiplerimizin yolları açmaları gerekiyor. Yoksa kimse işe gidemez. Biz de isteriz tüm çocuklar dışarda karla oynasın.

 

ÇOCUK: Tamam.



 

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