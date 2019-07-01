Çakır Ailesinden Mutlu Bekleyiş

Gebzespor Kulüp Başkanlığı yapmış ve gebzenin tanınınmış iş adamı İlker Çakır ile iş kadını Serap Çakır’ın en büyük oğlu İlkay Çakır, Elif Nur Koç ile evliliğe doğru geri sayıma başladı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde nişanlanan genç çiftin düğün tarihi 13 Temmuz olarak belirtildi. Dillere destan bir düğün töreni için hazırlık yapan Çakır ve Koç aileleri, çocuklarının mürvetlerini görecekleri için mutlu ve heyecanlılar. 13 Temmuz cumartesi günü Şişecam Tesisleri’nde gerçekleşecek törene, iş, spor ve siyaset dünyasından birçok seçkin davetli katılması bekleniyor.