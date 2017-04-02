Çakır, Çayırova’da “Evet” istedi

AK Parti’nin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) çalışmaları kapsamında Çayırova ’da yürütülen çalışmalara Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, İlçe Başkanı Zafer Kılıç, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Milletvekili Sami Çakır ilk olarak Akse Mahallesine konuk oldu. Mahallede esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Çakır, mahallede çeşitli temaslarda bulundu. Esnaflarla samimi diyaloglar kuran Milletvekili Çakır, yaptığımız çalışmalar kapsamında hayırcı kardeşlerimizi ziyaret ederek neden hayır dediklerini soruyoruz. Kendi tezimizi anlatarak Neden 'evet' demeleri için izahat yapıyoruz. Tarihimize baktığımız zaman Kurtuluş savaşında, Çanakkale harbinde ve 15 Temmuzda kenetlenen ve tek yürek olan Türk halkı tankların önüne yattı ve çıplak elleriyle silahları tutup aşağı indirdiler. Bu gücü gösteren milletin Evet diyerek sandıkta doğru karar vereceğine hepimiz inanıyoruz. Yeni sistem gücünü milletten alan bir yapıyla tüm hainlere ve zorbalara dur diyecek.

YARINLARIMIZ İÇİN GELECEĞİ İÇİN EVET DİYELİM

Çeşitli evlerde yapılan mahalle toplantılarıyla devam eden programda vatandaşlar ile bütünleşerek siyasetin özünde samimiyetin olduğunu bir kez daha gösteren AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, toplantılarda vatandaşların neden Evet sorularına cevap verdi. Mevcut sistemde ne AK Parti’nin nede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir değişikliye ihtiyacı olmadığını ifade eden Çakır, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Türkiye’nin ihtiyacı var. Bu güne kadar 16 kez yama yapılan 82 anayasası ülkemizin beklenti ve taleplerini karşılayamaz hale gelmiştir. Gelişmiş ülkelerin birçoğunun yönetildiği başkanlık sistemi Türkiye de olunca neden tüm Avrupa karşı çıkıyor, durup bir düşünmek lazım. Bakınız tarihte birçok medeniyeti bizden öğrenen batılı ülkeler, haçlı işbirliği yaparak Türkiye’nin karşısında cephe alıyorlar. Çünkü onların dedeleri çok iyi biliyor, 600 yıl dünyaya alet dağıtan Türkiye, yeri geldiği zaman onların yaptığı adaletsizliğe ve zulme dur diyecek. İşte en çok bundan korkuyorlar. Yarınlarımız için, çocuklarımızın geleceği için, yeniden diriliş için 16 Nisanda Evet diyelim ve zalimlerin zulmü sona ersin.” dedi.