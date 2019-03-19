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Çakır, Gebzeliler ile buluşacak!

31 Mart seçimlerinde Gebze Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Serap Çakır, Gebzelilerle buluşacak.

Çakır, Gebzeliler ile buluşacak!

19 Mart 2019 Salı 12:15

"Gebze'yi Gebzeliler yönetecek" sloganıyla yola çıkan Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, 24 Mart Pazar günü saat 17:00 da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda (Kent Meydanı) Gebzelilerle bir araya gelecek. Serap Çakır, Gebze’ye gönül vermiş herkesi büyük buluşmaya davet davet etti. Adaylığını açıkladığı günden bu yana Gebze'yi karış karış gezerek projelerini anlatan Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, büyük mitinge hazırlanıyor. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşecek mitinge katılımın yoğun olması bekleniyor.

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