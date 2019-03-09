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Çakır Gebzelilerin sorularını yanıtlayacak!

31 Mart seçimlerinde Gebze Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Serap Çakır, Gebze halkının sorularını yanıtlayacak .

Çakır Gebzelilerin sorularını yanıtlayacak!

09 Mart 2019 Cumartesi 11:50

"Gebze’yi Gebzeliler yönetecek" sloganıyla yola çıkan Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, 10 Mart Pazar günü saat 17:00'da Gebze Kapalı Spor Salonu'nda Gebzelilerle bir araya gelecek. Moderatör eşliğinde gerçekleşecek olan 'Serap Çakır, Halkın Sorularını Yanıtlıyor' programına vatandaşları davet eden Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, "Geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm Gebzelileri kapalı spor salonuna davet ediyorum. Programımıza tüm halkımız davetlidir" dedi.


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