Çakır ve Yılmaz’ı Konuk Etti

31 Mart mahalli idareler seçiminin ardından çalışmalara başlayarak birimlerden gerekli sunumları alan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz’ı makamında konuk etti. Seçilmesinden ve göreve başlamasından dolayı Başkan Büyükakın’ı tebrik eden Çakır ve Yılmaz, kent genelinde yapılacak hizmetlerde Büyükakın’a başarılar diledi. Nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti Kocaeli milletvekillerine teşekkür eden Büyükakın, “Gönül Belediyeciliği için çalışacak, devletimizin tüm kurumları başta olmak üzere halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için yoğun bir hizmet dönemine gireceğiz” açıklaması yaptı.