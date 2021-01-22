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Çakır,Acay Ve Bıyık'tan Darıca Turu

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı düzenlediği ziyaret programı kapsamında İlçede esnaf ve vatandaş ile bir araya geldi.

Çakır,Acay Ve Bıyık'tan Darıca Turu

22 Ocak 2021 Cuma 10:01

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı bölgede ziyaretlerini sürdürüyor.Bugün İlçede gerçekleştirilen bir dizi temaslara İlçe Başkanı Ufuk Acay'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır,Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz,İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç,İlçe ve İl yöneticileri katıldı.

İlk ziyaret Darıca Kaymakamı Yüksel Kara'ya ardından ise İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen'e gerçekleştirilerek Darıca'daki çalışmalar hakkında karşılıklı fikir  alışverişinde bulunuldu.Daha sonra AK Parti Darıca Teşkilatı  dernek ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.










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