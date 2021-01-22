Çakır,Acay Ve Bıyık'tan Darıca Turu

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı bölgede ziyaretlerini sürdürüyor.Bugün İlçede gerçekleştirilen bir dizi temaslara İlçe Başkanı Ufuk Acay'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır,Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz,İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç,İlçe ve İl yöneticileri katıldı.
İlk ziyaret Darıca Kaymakamı Yüksel Kara'ya ardından ise İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen'e gerçekleştirilerek Darıca'daki çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.Daha sonra AK Parti Darıca Teşkilatı dernek ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.