Çakır'dan Gebze'yi şahlandıracak projeler!

Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

"Gebze’yi Gebzeliler yönetecek" sloganıyla yola çıkan Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, bir yandan vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelirken, diğer yandan da ev ziyaretlerine devam ediyor.

SORUN VE ŞİKAYETLERİ NOT ALIYOR

Ev toplantıları ve mahalle gezilerinde çocukların büyük sevgisiyle karşılan Serap Çakır, gittiği her mahallede çocuklarla yakından ilgilenip onlarla sohbet ediyor. Mahalle gezilerinde vatandaşları dinleyen Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, sorun ve şikayetleri not alıyor.

YAŞANABİLİR KENT

Gebze'yi yaşanabilir örnek bir kent haline getireceklerini belirten Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, "Kısmet olursa Gebze'yi şahlandıracak, insanların gerçekten yaşamak istediği bir şehir haline getirecek projelere imza atacağız" dedi.

31 MART'TA İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandıklarını kaydeden Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, "31 Mart'a kadar durmaksızın çalışıp 31 Mart akşamı ipi göğüsleyip ondan sonra da vatandaşımızın taleplerini bir bir yerine getirmeye söz verdik. İnandık ve başaracağız. Gebzeliler bizleri o koltuğa oturtacaklar ki bizler de vatandaşların taleplerini tek tek yerine getirelim" ifadelerini kullandı.