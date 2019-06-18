banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Çakmak ve Bıyık’a Brifing

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sel felaketi sonrasında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Çakmak ve Bıyık'a Brifing

18 Haziran 2019 Salı 09:48

Darıca Belediyesi, Darıca’da yaşanan doğal afet ve sel felaketi sonrası AFAD’la birlikte hemen kriz masası oluştururken hasar tespit komisyonu da kurularak selin yol açtığı hasarlar belirleniyor. Sel felaketi sonrasında hafta sonu sahada çalışmaları takip eden ve selden zarar gören noktaları ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mesainin ilk günü de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak’la birlikte brifing aldı. Darıca Belediyesi’nde düzenlenen toplantıya Çakmak ve Bıyık’ın yanı sıra Darıca Belediyesi Başkan Yardımcıları Abdüllatif Özkan, Cüneyt Şentürk, Nurdoğan Yılmaz ve ilgili birim müdürleri katıldı.

BIYIK: “YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Sel felaketinden dolayı oluşan hasarları ve mağduriyetleri en aza indirmek için hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hızlı bir şekilde yaraların sarılacağını ve ekipler tarafından sahada temizlik, tamir, onarım ve bakım konusunda en iyi şekilde çalışılacağını söyledi. Bıyık, ayrıca sel sonrası ilk andan itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini hissettiklerini ifade ederek kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir’e Darıcalılar adına teşekkür etti. Aynı şekilde AFAD ve Kızılay’a da teşekkür eden Bıyık, birlik beraberlik içerisinde kurumlar arası dayanışmayla yaraların hızlı bir şekilde sarılacağını söyledi. Büyükşehir’in başta İSU ve İtfaiye ekipleriyle büyük bir mücadele verdiğini ifade eden Başkan Bıyık, komşu ilçelerden de destek aldıklarını ve güzel bir dayanışma içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

BAŞKAN BIYIK, ZARAR GÖREN EVLERE GİDECEK

Darıca’nın büyük bir afet yaşadığını ifade eden Başkan Bıyık, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti milletvekillerine de ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ayrıca selden zarar gören ve hasar oluşan evleri de bizzat ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinleyeceğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da Darıca’ya geçmiş olsun temennisinde bulunarak Büyükşehir olarak Darıcalı vatandaşların yanında olacaklarını ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında çalışmaların yapılacağını belirtti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gıyabî cenaze namazı kılınacak Gıyabî cenaze namazı kılınacak
Darıca'da Kriz Masası Oluşturuldu Darıca'da Kriz Masası Oluşturuldu
Ekipler kapı kapı dolaşıyor, her yer ilaçlanıyor Ekipler kapı kapı dolaşıyor, her yer ilaçlanıyor
Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna...
25.Sünnet Şöleni 25.Sünnet Şöleni
Bıyık'tan sel açıklaması Bıyık'tan sel açıklaması
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Gıyabî cenaze namazı kılınacak
Gıyabî cenaze namazı kılınacak Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle bugün Çoban Mustafa Paşa Camii'nde...

Haberi Oku