Çakmak ve Bıyık’a Brifing

Darıca Belediyesi, Darıca’da yaşanan doğal afet ve sel felaketi sonrası AFAD’la birlikte hemen kriz masası oluştururken hasar tespit komisyonu da kurularak selin yol açtığı hasarlar belirleniyor. Sel felaketi sonrasında hafta sonu sahada çalışmaları takip eden ve selden zarar gören noktaları ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mesainin ilk günü de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak’la birlikte brifing aldı. Darıca Belediyesi’nde düzenlenen toplantıya Çakmak ve Bıyık’ın yanı sıra Darıca Belediyesi Başkan Yardımcıları Abdüllatif Özkan, Cüneyt Şentürk, Nurdoğan Yılmaz ve ilgili birim müdürleri katıldı.

BIYIK: “YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Sel felaketinden dolayı oluşan hasarları ve mağduriyetleri en aza indirmek için hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hızlı bir şekilde yaraların sarılacağını ve ekipler tarafından sahada temizlik, tamir, onarım ve bakım konusunda en iyi şekilde çalışılacağını söyledi. Bıyık, ayrıca sel sonrası ilk andan itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini hissettiklerini ifade ederek kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir’e Darıcalılar adına teşekkür etti. Aynı şekilde AFAD ve Kızılay’a da teşekkür eden Bıyık, birlik beraberlik içerisinde kurumlar arası dayanışmayla yaraların hızlı bir şekilde sarılacağını söyledi. Büyükşehir’in başta İSU ve İtfaiye ekipleriyle büyük bir mücadele verdiğini ifade eden Başkan Bıyık, komşu ilçelerden de destek aldıklarını ve güzel bir dayanışma içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

BAŞKAN BIYIK, ZARAR GÖREN EVLERE GİDECEK

Darıca’nın büyük bir afet yaşadığını ifade eden Başkan Bıyık, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti milletvekillerine de ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ayrıca selden zarar gören ve hasar oluşan evleri de bizzat ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinleyeceğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da Darıca’ya geçmiş olsun temennisinde bulunarak Büyükşehir olarak Darıcalı vatandaşların yanında olacaklarını ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında çalışmaların yapılacağını belirtti.