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Çalınan Kamyon İstanbul'da Bulundu

Gebze'de kamyon çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Çalınan Kamyon İstanbul'da Bulundu

28 Mart 2019 Perşembe 14:44

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde garaja park ettiği 06 BV 874 plakalı kamyonunun yerinde olmadığını gören E.K, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kamyonun İstanbul Ataşehir'de olduğunu tespit etti.

İstanbul'da kamyonun bulunduğu yerde önlem alan ekipler, kamyona binmek istediği sırada şüpheli M.Z'yi (32) gözaltına aldı. Benzer suçlardan poliste kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



AA
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