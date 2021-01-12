Çalışan Gazeteciler Günü ve Babam dan Vasiyet gibi Gazetecilik Dersleri

Babaların kıymeti öldükten sonra anlaşılıyor. hayatta olan babalara hayırlı, uzun ömürler diliyor, ebediyete intikal eden başta rahmetli babam Kandazoğlu Mustafa Kahraman olmak üzere tüm babaları rahmetle anıyorum. Ahirete göç eden tüm babaların ruhları için bir Fatiha üç İhlas okuyalım.

Babaların kıymeti öldükten sonra anlaşılıyor. hayatta olan babalara hayırlı, uzun ömürler diliyor, ebediyete intikal eden başta rahmetli babam Kandazoğlu Mustafa Kahraman olmak üzere tüm babaları rahmetle anıyorum. Ahirete göç eden tüm babaların ruhları için bir Fatiha üç İhlas okuyalım.

Babaların kıymeti öldükten sonra anlaşılıyor. hayatta olan babalara hayırlı, uzun ömürler diliyor, ebediyete intikal eden başta rahmetli babam Kandazoğlu Mustafa Kahraman olmak üzere tüm babaları rahmetle anıyorum. Ahirete göç eden tüm babaların ruhları için bir Fatiha üç İhlas okuyalım.

Rahmetli babam Mustafa Kahraman 2009 yılının Ocak ayının ilk haftası aramızdan ayrıldı ebediyete gitti. Rahmeti Rahman’a kavuştu hakka yörüdü Babam benim ilk hocam kendisinden çok şey öğrendim bana çok önemli bilgiler verdi babamın vasiyet ve nasihati hayatım boyu bana rehber oldu babamı 10 Ocak çalışan Gazeteciler günü Arife’sinde 3 Ocak 2009 tarihinde kaybettik

Rahmetli babam Mustafa Kahraman 2009 yılının Ocak ayının ilk haftası aramızdan ayrıldı ebediyete gitti. Rahmeti Rahman’a kavuştu hakka yörüdü Babam benim ilk hocam kendisinden çok şey öğrendim bana çok önemli bilgiler verdi babamın vasiyet ve nasihati hayatım boyu bana rehber oldu babamı 10 Ocak çalışan Gazeteciler günü Arife’sinde 3 Ocak 2009 tarihinde kaybettik

Rahmetli babam Mustafa Kahraman 2009 yılının Ocak ayının ilk haftası aramızdan ayrıldı ebediyete gitti. Rahmeti Rahman’a kavuştu hakka yörüdü Babam benim ilk hocam kendisinden çok şey öğrendim bana çok önemli bilgiler verdi babamın vasiyet ve nasihati hayatım boyu bana rehber oldu babamı 10 Ocak çalışan Gazeteciler günü Arife’sinde 3 Ocak 2009 tarihinde kaybettik

Evlerimizin direği baba ile ilgili ne söylesek ne yazsak az. Bugün 46. yıldan beri severek yaptığım gazetecilik mesleğinde babamın vasiyet ve nasihatinin ne kadar önemli olduğunu, rahmetli babamın gazetecilikle ilgili bana yol gösteren vasiyet ve nasihatini sizlerle paylaşmak istiyorum

Evlerimizin direği baba ile ilgili ne söylesek ne yazsak az. Bugün 46. yıldan beri severek yaptığım gazetecilik mesleğinde babamın vasiyet ve nasihatinin ne kadar önemli olduğunu, rahmetli babamın gazetecilikle ilgili bana yol gösteren vasiyet ve nasihatini sizlerle paylaşmak istiyorum

Evlerimizin direği baba ile ilgili ne söylesek ne yazsak az. Bugün 46. yıldan beri severek yaptığım gazetecilik mesleğinde babamın vasiyet ve nasihatinin ne kadar önemli olduğunu, rahmetli babamın gazetecilikle ilgili bana yol gösteren vasiyet ve nasihatini sizlerle paylaşmak istiyorum

‘’...Bak Oğlum gazetecilik çok zor ve sorumluluk isteyen bir meslek. Bir yazın, bir haberin, bir fotoğrafın ev yıkar, cinayet işletir, iş adamını iflas ettirir, karı kocayı düşman eder. Oğlum çok dikkat et hep yapıcı ol, yıkıcı olma. Eleştirilerini yol göstererek yap, doğru ve dürüstlük den ayrılma sana düşmanlık yapanlara bile haksızlık yapma herkesin düşmanı olmaz iş yapan başarılı insanların düşmanı olur. yazdığın haberlerle devletin ve milletin yanın da ol.

Bak oğlum ben devletsizliğin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben Birinci Dünya Savaşı’nda 1915 yılında babasız dünyaya geldim. Benim babam İbrahim Kandazoğlu ben doğmadan 3 ay önce Birinci dünya savaşa gitmiş bir daha dönmemiş Nerede şehit olduğunu tam olarak bilemiyoruz Kafkas cephesinin askeri lojistik yolu üzerin de olan Giresun Şebinkarahisar da isyan eden Ermeni işgalinden kurtarırken şehit olduğunu öğrendik Babamla ilgili Tirebolu askerlik Şubesi kayıtlarında sadece. “ Giresun Espiye Dikmen köyünden Hasan oğlu ibrahim askere celp edilip cepheye sevk edildi “ Belgesi var. Babam cepheden dönmeyip şehit olduğu için Beni dedem Hasan Kandazoğlu büyüttü ondan çok şey öğrendim benim çocukluğum birinci dünya savaşının yıkımları ile geçti Osmanlı Devleti’nin yıkıldığını, kurtuluş savaşının nasıl kazanıldığının canlı şahidiyim ben 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğunu gördüm. Çocukluk yıllarında devlet olmadığı için okuyamadık cumhuriyet ilan edildikten sonra 1926 yılın da köyde açılan ilk okula 11 yaşında başladım 1927 yılı harf devrimine kadar Osmanlıca ondan sonrada yeni Türkçe ile eğitim gördüm. Daha fazla okuyamadık savaş yıılların da çok sevdiğimiz yaylalara bile çıkamadık, devletin olmadığı yerde eşkıya olur. Devletin kıymetini bilin