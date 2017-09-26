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Çalışana çifte zam!

Ocak ayında maaşları artacak çalışanların, asgari geçim indirimleri de yükselecek.

Çalışana çifte zam!

26 Eylül 2017 Salı 10:10

Ocak'ta her çalışana zam var. Çalışanlar, işverenlerinin yapacağı zamma ilaveten bir artıştan daha yararlanacak. Maaşlara her ay eklenen asgari geçim indirimi yükselecek.

 

BRÜT ASGARİ ÜCRETTEN HESAPLANIYOR

Asgari geçim indirimi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Ödenecek tutar; çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücret artacak. Asgari ücretteki artışla birlikte, asgari geçim indirimi de zamlanacak. Halen brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, bin 919 lira 70 kuruşa yükselecek.

 

OCAK AYINDA ZAM GELECEK

Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi, yani bekar çalışana ödenen tutar 133 lira 31 kuruştan 143 lira 97 liraya yükselecek. Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışana ödenen asgari geçim indirimi de 226 lira 63 kuruştan 244 lira 76 kuruşa yükselecek. (Posta)

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